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Kimsesiz engelli vatandaşa yardım eli

Adana'da, Seyhan Belediyesi ekipleri gece geç saatlerde, evsiz ve engelli bir vatandaşın imdadına yetişti.

30.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:47 Kimsesiz engelli vatandaşa yardım eli
Adana'da, Belediyesi ekipleri gece geç saatlerde, evsiz ve engelli bir vatandaşın imdadına yetişti.

Gece geç saatlerde kuvvetli yağış ve soğuk nedeniyle zor durumda kalan 49 yaşındaki engelli ve evsiz vatandaş İ.K., Seyhan Belediyesi'ni arayarak yardım istedi. Bunun üzerine gece görevli ekip hemen vatandaşın bulunduğu tren istasyona geldi. İ.K., belediye aracıyla mağdur olan tüm vatandaşa açık olan taziye evlerinden Ova Taziye evine götürüldü. Sıcak yemek ikram edilen İ.K.'ya sağlıkla ilgili sorunu olup olmadığı sorulup, gözlemlendikten sonra dinlenmesi için yatak temin edildi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın talimatları doğrultusunda Meteoroloji ve AFAD'ın "kuvvetli yağış riski sonucu su baskını" uyarısı sürdükçe, İşletme, Fen İşleri, Temizlik, Park Bahçeler ve Sosyal İşler müdürlüklerinden oluşturulan ekipler teyakkuzda kalmaya devam edecek.

Mağdur halk, 444 0 191 ve 0800 521 10 21 telefonlarından taleplerini iletebilecek. - ADANA

Seyhan Belediyesi, Seyhan, Güncel

Kaynak: İHA

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