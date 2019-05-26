Kimsesiz vatandaşlara refakat hizmeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
tarafından başlatılan projeyle kimsesiz vatandaşlara, resmi işlerinde refakat hizmeti sağlanıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirilen "Geniş Ailem" projesi ile kimsesiz vatandaşlara resmi işlerinde refakat hizmeti veriliyor. Bu kapsamda İzmit
ilçesi Kaynarca
Mahallesi'nde evi hasar gören yaşayan 65 yaşındaki Mümin Karaaslan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi. "Geniş Ailem" projesi ile kimsesiz olan Karaaslan'a yardım elini uzatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinde misafir etmeye başladı. Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne yaptığı prefabrik yardım talebinin onaylanmasıyla başlatılan inşaat çalışmalarının sonlanacağı süre boyunca Karaaslan, Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinde misafir edilecek.
Kalp ve akciğer hastalığı bulunan Mümin Karaaslan, düzenli olarak Kocaeli Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kontrole gidiyor. Amca'ya Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Geniş Ailem" projesiyle Karaaslan'ın hastaneye gitmesi sağlanıyor. Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'nden araçla alınan Karaaslan, hastaneye gidebiliyor.
Kendisine verilen hizmetten mutluluk duyduğunu söyleyen Mümin Karaaslan, "Evim hasar görünce Belediye bana sahip çıktı. Prefabrik evim bitene kadar kalacak yerim var. Hastalığım nedeniyle tedavimi ekipler eşliğinde yapıyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ
İzmit
, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
, Kocaeli
, Yaşam
Kaynak: İHA