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Kimsesizlere el uzattılar

Bodrum'da sokakta kalan, huzurevi ya da bakım evine yerleştirileceği güne kadar barınacak yer ihtiyacı duyan kişilere sahip çıkmak ve mağdur olmalarının önüne geçmek amacıyla Belediye tarafından kullanılan geçici barınma evinde kalan yaşlılar sağlık taramasından geçti.

24.09.2019 15:12Kimsesizlere el uzattılar
Bodrum'da sokakta kalan, huzurevi ya da bakım evine yerleştirileceği güne kadar barınacak yer ihtiyacı duyan kişilere sahip çıkmak ve mağdur olmalarının önüne geçmek amacıyla Belediye tarafından kullanılan geçici barınma evinde kalan yaşlılar sağlık taramasından geçti.

Kumbahçe Mahallesindeki bir otelde 5 yılı aşkın süredir konaklayan bakıma ve yardıma muhtaç 30 kişi için Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesine bağlı Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne bağlı Sosyal İşler Şefliği ekipleri sabah saatlerinde otele geldi. Geçmiş dönemde aralıklarla bakım ve taramaları yapılan bakıma muhtaç bireyler ile tek tek ilgilenen ekipler tansiyon ve şeker ölçümü yaptı. Sağlık ekiplerinin yakından ilgilendiği geçici barınma hizmeti verilen kişilerin bundan böyle sağlık durumlarının yakından takip edilerek haftada bir gün kontrolden geçirilecekleri bildirildi. Bodrum Belediyesi tarafından barınma ihtiyaçları karşılanan vatandaşlardan isteyenler saç ve sakal tıraşı yapılarak genel bakımdan geçirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesinin ortak çalışması ile sağlık taraması ve bakım hizmetleri verilen yaşlılar ekiplere teşekkür etti. - MUĞLA

Bodrum, Sabah, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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