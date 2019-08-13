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Cadde ortasında cinsel ilişkiye giren çift herkesi şoke etti

Hırvatistan'da kimseye aldırış etmeyen bir çift, cadde ortasında cinsel ilişkiye girdi.

13.08.2019 20:03
Cadde ortasında cinsel ilişkiye giren çift herkesi şoke etti

Hırvatistan'ın tarihi turistik beldesi Split'te, İngiliz bir çift kaldıkları otelin bir kaç metre ötesinde kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi.

Alkollü mekanların bulunduğu işlek bir caddede ilişkiye giren çiftin görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken çifte kimsenin müdahale etmediği görüntülere yansıdı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ORADAN AYRILDILAR

Paylaşılan görüntülerde çevrede bulunan insanların çifte tepki gösterdikleri duyulmasına rağmen olay yerine polis çağrılmadı. Çiftin ise ilişkiye girdikten sonra ayağa kalkıp ortadan kaybolması sosyal medyada günün konularından biri oldu.

Cadde ortasında cinsel ilişkiye giren çift herkesi şoke etti

3. Sayfa, Dünya, Güncel

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