"Kimseyi Ayırmadan, Herkesin Belediye Başkanı Olarak Devam Edeceğiz"

Başkan Taban, namaz sonrası vatandaşlara lokma ikramı yaptı.

Yorucu geçen seçim maratonunu başarıyla tamamlayan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yeni dönemin ilk gününe de hızlı başladı. Beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, MHP İlçe Başkanı Aytekin Torun, parti yöneticileri ve meclis üyeleriyle birlikte ikindi namazı için İshakpaşa Camisine gelen Başkan Taban, namaz sonrası İshakpaşa Türbesinde dualar etti. Duaların ardından vatandaşlara lokma ikram eden Başkan Taban, kendisini yeniden İnegöl Belediye Başkanlığı'na layık gören ilçe halkına teşekkür etti.

MİLLETİMİZİN DESTEĞİ İLE CUMHUR İTTİFAKI SANDIKTAN BİRİNCİ ÇIKTI

Burada bir açıklama yapan Başkan Alper Taban, "Bugün İshakpaşa Hazretleri Türbesi önünde duamızı yaptık, namazlarımızı kıldık. Allah öncelikle ibadetlerimizi kabul eylesin. Bildiğiniz gibi 31 Mart yerel seçimleri dün itibari ile sona erdi ve şehrimizde de, ülkemizde de tecelli eden sonuçlar çıktı. Atılan oylar tek tek sayıldı ve nihayetinde, farklı farklı vilayetlerimizde farklı farklı sonuçlar olduğunu gördük. Biz en başından bugüne çıkacak sonuç ne olursa olsun karara saygılı olacağımızı ifade etmiştik. Ve bugün şehrimizde Allah'a hamdolsun çok değerli hemşerilerimizin Cumhur İttifakına olan güvenini ve bizlere vermiş olduğu desteği görmüş olduk. Ben bu nedenle tüm seçmenlerimize, ilçe halkımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Seçim kampanyası süresince yine ilçe teşkilatımız, Cumhur İttifakımızın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin yöneticileri ve ekibi, hepsi alın teri döktüler. Ben bundan dolayı herkese yürekten teşekkür ediyorum. Tabi bu gayretimizin karşılığında ilçe halkımız anlattığımız projelere karşı bir teveccüh ortaya koydular ve Allah'a hamdolsun açıklanan sonuçlar neticesinde Cumhur İttifakı milletimizin verdiği destekle birinci olarak çıktı" dedi.

32 MECLİS ÜYESİ

Taban, resmi olmayan sonuçlara göre seçim sonucunu da değerlendirerek; "İnşallah yakın zamanda kesinleşmiş olan sonuçlar da açıklandığında net rakamlar ortaya çıkmış olacak. Ancak bugün resmi olmayan sonuçlara göre 28 ve 4 kontenjan da dahil ettiğimizde 37 meclis üyesinden 32'sini almış gözüküyoruz" dedi.

ROZETİMİZ TÜRK BAYRAĞI

Başkan Taban, rozetini çıkardığını ve artık herkesin Belediye Başkanı olduğunu vurguladığı açıklamasını şöyle sürdürdü: "Şunu bilmenizi istiyorum ki 16 aylık çalışma zamanı içerisinde hiç bir arkadaşımızı, hiç bir vatandaşımızı, hiçbir büyüğümüzü, kimseyi farklılaştırmadık, kimseyi ayırmadık, ötekileştirmedik. Asla haktan, adaletten kopmadık ve ayrılmadık. Kararlarımızı verirken bu minvalde hareket ederek kararlarımızı verdik. Bundan sonra da kimsenin şüphesi olmasın, kimseyi ayırmadan, herkesin Belediye Başkanı olarak, bizlere oy veren veya vermeyen tüm ilçe halkımızın Belediye Başkanıyız. Bakın taşıdığımız rozet Türk Bayrağı. Rozetimizi çıkardık. Beraberinde inşallah bu topraklarda yaşayan tüm vatandaşlarımızın hakkını hukukunu savunacağız. Tüm kesimlere hizmeti götürmek için mücadele edeceğiz. Adaletli ve adil olacağız. Önümüzdeki 5 yıl için bu şehri yeniden imar etmeye çalışacağız. Bizlere güvenen tüm ilçe halkımızın istek ve taleplerini yerine getirmiş olacağız."

İNEGÖL BELEDİYESİ 150. YILINA HAZIRLANIYOR

"Bu seçimin galibi milletimizdir. Kaybedeni yoktur. Biz de milletimizin güvenin sarsmadan çalışacağız. Tüm mahallelerimizde çalışmalarımız devam edecek. İnegöl Belediyesi çok güçlü, köklü bir kuruluş. Önümüzdeki yıl da 1870 yılında kurulan Belediyemizin 150'nci yılını kutlayacağız. Kadim gelenekten gelen bir belediye. Bu güçlü belediye inşallah oluşturulan genç, dinamik, liyakatli, ehliyetli meclis üyeleriyle bu şehre değer katmaya devam edecek. Bizler aldığımız görevin, sorumluluğun bilincinde olarak hareket etmeye devam edeceğiz" dedi."

Kaynak: Bültenler