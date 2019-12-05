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Kimya Bölümü öğrencisi siyanür içerek intihar etti

Sakarya'nın Erenler ilçesinde Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Mehmet Ali Çetin, siyanür içerek intihar etti. Kimyasal madde içerek intihar ettiği iddia edilen gencin babası, "Bulduğumda ağzında köpükler vardı" dedi. Üniversite öğrencisinin siyanürü alışveriş sitesinden aldığı ortaya çıktı.

05.12.2019 18:17 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:39

Son dönemlerde 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan siyanürle intiharda bir kişi daha canına kıydı. Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Mehmet Ali Çetin, siyanür içerek intihar etti.

Hacıoğlu Mahallesi 5080'inci Sokak'ta meydana gelen olayda, dün sabahtan beri Mehmet Ali Ç.'den alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Ailenin kayıp başvurusunda bulunması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Mehmet Ali Ç.'nin gidebileceği yerlere bakıldı, ancak bir sonuca ulaşılamadı. Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Mehmet Ali Ç.'nin babası Adnan Çetin, oğlunun Almanya'daki teyzesinin evinde olabileceğini düşünerek, bugün akşam saatlerinde buraya gitti.

"AĞZINDA KÖPÜKLER VARDI"

Eve giren Adnan Çetin, oğlunu hareketsiz yatarken bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Adnan Çetin'nin ihbarında "Oğlumun ağzında köpükler vardı ve yanında duran şişe de köpürmüştü" demesi üzerine, bölgeye sağlık ekibiyle birlikte AFAD ekibi de sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet Ali Çetin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

SİYANÜR İÇTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerinde inceleme yapan AFAD ve polis ekipleri, Mehmet Ali Çetin'in siyanür içerek intihar ettiğini tespit etti. Mehmet Ali Çetin'in cesedi, otopsi için Sakarya Üniversitesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, "Ekiplerimiz olay yerine çağrıldı. Gerekli incelemelerimizi yaptık. İntihar olayının kimyasal maddeyle olduğunu tespit ettik. Şimdi bölgenin dezenfekte edilmesi işlemi yapılıyor" dedi.

SİYANÜRÜ ALIŞVERİŞ SİTESİNDEN ALMIŞ

Ekipler tarafından gencin evinde inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde şahsın siyanürü bir içeceğe karıştırarak içtiği belirlendi. Olayla ilgili araştırmalarını derinleştiren ekipler, Çetin'in yaşamına son verdiği siyanürü ise bir alışveriş sitesi üzerinden aldığı belirlendi.

3 SAĞLIK PERSONELİ KARANTİNAYA ALINDI

Öte yandan, ihbar üzerine olay yerine gelen 3 sağlık personeli, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedbir amacı ile ambulans ile birlikte karantinaya alındı. AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler ekiplerinin sağlık ekipleri ve ambulansın karantinaya alındığı bölgede arama çalışmaları başlattı.

ÖNCEKİ 4 İNTİHAR VAKASINDA 12 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

İstanbul Fatih'te 4 kardeş, kapıya "İçeride siyanür var" yazılı bir not bırakarak intihar etmişti. Türkiye gündemini bir hayli meşgul eden bu olaydan birkaç gün sonra benzer bir vaka daha meydana gelmişti. Antalya Konyaaltı'nda 2'si çocuk 4 kişilik bir aile, benzer yollarla canlarına kıymıştı. Üçüncü olayda ise bugün İstanbul Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu. Son olayda ise Antalya'da eski CHP Gençlik Kolları Başkanı siyanürle intihar etmişti.

Kimya Bölümü öğrencisi siyanür içerek intihar etti

Ali Çetin, Erenler, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (4)
SALİH:Lan bu da moda oldu
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KİM HALKIN YANINDA:Ah yazarkasa ah
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İŞSİZLİK:allah rahmet eylesin.. buyuk bir ihtimalle gelecek kaygisi oldugu icin intihar etti .. kimya mezunlarin atamasi yok denecek kadar az yilda 6 yada 7 kisi . issizlik gelecek kaygisi zor.. bazen banada geliyorlar.. o kadar okul okudum issiz mezun olarak evdekilerin eline bakiyorum .. cay evinde icecek cay parasi yok cebimde yas 27.. allah rahmet eylesinn
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CEYHANLI:Hiçbir siyasinin umrunda değil onların bu halkın çektikleri neler zorluklar neler bunu kendi elimizle yapıyoruz farkına varacakmıyız bilmiyorum
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3. Sayfa

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