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Kimya Bölümü öğrencisi siyanür içerek intihar etti

Sakarya'nın Erenler ilçesinde Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Mehmet Ali Çetin, siyanür içerek intihar etti.

05.12.2019 18:25 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:25Kimya Bölümü öğrencisi siyanür içerek intihar etti
'nın ilçesinde Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Mehmet Ali Çetin, siyanür içerek intihar etti. AFAD ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.
Olay, Sakarya'nın Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Mehmet Ali Çetin'den bir süredir alamayan ailesi evine gitti. Ailesi tarafından cansız bedeni bulunan Çetin'in cesedinin AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerince incelenmesinin ardından siyanür içerek intihar ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
(İHA)

Ali Çetin, Sakarya, Erenler, Güncel

Kaynak: İHA

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