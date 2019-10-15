Kimya mühendisi Seran Bilgi'den müzik adına büyük adımlar

Bilgi, şarkıların düzenlemesini Cenk Erdoğan ile Nedim Ruacan'ın yaptığı ilk albümü 'İçinde Sen de Varsın'ın gördüğü ilgiyle kalbinin sesini dinlemesinin ne ölçüde isabetli olduğunu gözler önüne serdi.

Seran Bilgi, baş mühendis olarak çalıştığı kurumdan ayrılarak müzik kariyerine başladı. Şarkılarının sözlerini yazdı, çoğunun bestesini yaptı. 5 Eylül'de çıkardığı 'İçinde Sen de Varsın' adlı ilk albümüyle kısa sürede rüşdünü ispat eden Bilgi, seslendirdiği şarkıların gördüğü ilgiyle müzik kariyeri için yolun başında büyük adımlar attı.

Küçük yaşlarda piyano ve gitar dersleri alan Seran Bilgi için şarkı söylemek bir tutku olsa da ailesinin 'Kolunda altın bir bilezik' olsun düşüncesiyle kimya mühendisliği öğrenimi gördü. Üniversite öğrencisiyken diğer yandan özel şan dersleri alarak kendisini bugünlere hazırlayan Seran Bilgi, Viyana'da ünlü müzikal sanatçılarının koçluğunu yapan Berlin Operası sanatçılarından tenor Gordon Bovinet'in öğrencisi oldu.

Seran Bilgi, ilk çalışmalarını İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Çukurova ve Antalya'daki Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde 'Seran Bilgi Senfonik' projesi kapsamında gerçekleştirdi. Bilgi, aynı zamanda Avusturya, İngiltere, ABD ve Almanya'da birçok solo konser ve festivalde yer aldı.

Seran Bilgi, Whitney Houston'a hit şarkılar kazandırmış ve birçok Broadway Müzikali'ne imza atan Frank Wildhorn'un da dikkatini çekti. Wildhorn, Bilgi'nin seslendirmesi için 'Büyüyor Bir Gün İnsan' adlı şarkıyı besteledi.

Seran Bilgi, bugünlerde müzik kariyeri için yeni atılımlar yapma hazırlığı içinde bulunuyor. O atılımlardan biri; 'İçinde Sen de Varsın' için ikinci klibini 'Aslında Ben'e çekmek. Diğeri; Frank Wildhorn'un kendisi için bestelediği, 'Büyüyor Bir Gün İnsan'ı Türkçe, İngilizce ve akustik olmak üzere 3 versiyon halinde kliplendirmek. Bilgi, albümüyle ilgili çalışmalarını bu şekilde sürdürürken sahne çalışmalarına da devam ediyor. Seran Bilgi, İstanbul, Anadolu ve yurt dışındaki senfoni konserleriyle müzik çalışmalarına ivme kazandıracak.