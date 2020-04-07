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KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI: DEZENFEKTAN KABİNLERİ İNSAN SAĞLIĞI İÇİN TEHDİT OLUŞTURMAKTADIR

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu, dezenfektan kabinlerinin kimyasalların kontrolsüz bir şekilde kullanılmasından kaynaklı olarak insan sağlığı için tehdit oluşturduğunu açıklayarak, belediye ve firmaların bina girişlerine kurdukları kabinlerin püskürtme...

07.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:56
KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI: DEZENFEKTAN KABİNLERİ İNSAN SAĞLIĞI İÇİN TEHDİT OLUŞTURMAKTADIR
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu, dezenfektan kabinlerinin kimyasalların kontrolsüz bir şekilde kullanılmasından kaynaklı olarak insan sağlığı için tehdit oluşturduğunu açıklayarak, belediye ve firmaların bina girişlerine kurdukları kabinlerin püskürtme sistemiyle çalışmasından kaynaklı olarak tüm yüzeylere temas etmeyeceğini ve dezenfekte sağlamayacağını belirtti. Dezenfektan kabinini ilk kullanmaya başlayan Beylikdüzü Belediyesi'nin doktoru Hüseyin Atabay ise kabinlerde hastanelerde kullanılan el dezenfektanından farklı bir şey olmadığını söyledi.

"SOLUNDUĞUNDA VE CİLDE TEMAS ETTİĞİNDE ZARAR VEREBİLİR "

Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına konuşan Yönetim Kurulu Eşbaşkanı Gürkan Ergin, "Dezenfektan kabinleri kimyasalların kontrolsüz bir şekilde kullanılmasından kaynaklı olarak insan sağlığı için tehdit oluşturmaktadır. Kimyasalların doğru kullanılması için dozu ve amacına uygun olarak kullanılması son derece önemlidir. Bu kabinlerde dozu kontrol etmemiz pek mümkün değildir. Bununla ilgili de bir çaba görmüyoruz. Kimyasallar solunduğunda ve cilde temas ettiğinde zarar verebilir. Çeşitli dezenfektanlar bu yüzden sağlık için tehdit oluşturmaktadır." dedi.

"GÖZ VE BURUNLA TEMAS ETMESİ TEHLİKE OLUŞTURABİLİYOR "

Dezenfektanın göz ve burunla temasında tehlike oluşturacağını söyleyen Ergin, "Dezenfekte süresi 20 ila 30 saniye civarında olmalıdır. Takip ettiğimiz kadarıyla 3 saniye ila 60 saniyede işlemin tamamlandığını iddia edenler de var. Kabinlerde hangi tür dezenfektan kullanıldığı açıklanmadığı için içeriğini bilmiyoruz. Bazı firmalardan aldığımız bilgiye dayanarak hidrojen peroksit solüsyonlarının kullanıldığını gördük. Bu solüsyon mevcutta zaten vücut ve yüzey temizlemekte farklı oranlarda kullanılıyor. Göz ve burunla temas etmesi tehlike oluşturabiliyor. Yüksek oranlarda kullanılması insana zarar verecektir. Düşük oranlarda ise insanları dezenfekte etmeyecektir." şeklinde konuştu.

"ALKOL BAZLI DEZENFEKTANLAR YANICI VE PATLAYICI ÖZELLİKTEDİR "

Dezenfektanların yanıcı özelliği olduğunu belirten Gürkan Erkin, "Kabinlerde yanıcı ve parlayıcı dezenfektanlar kullanılırsa yangın ve patlama oluşacaktır. Alkol bazlı dezenfektanlar yanıcı ve patlayıcı özelliktedir. Ortamdaki yanıcı madde yeterli konsantrasyona ulaşırsa bir tutuşma kaynağı ile yangın ve ya patlamalar oluşabilir. Bu yüzden bu tür bir tehlikede ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

Dezenfektanların çok kullanımının çevreyi kirleteceğini ifade eden Ergin, "Kabinlerin kullanımı insanların üzerinde bir rahatlama etkisi de yapabilir, eve geldiklerinde bu kıyafetler için anlatılan kurallara uymayabilirler. Belediyelerin bu kabinler dışında yerlere su, sabun vs. gibi farklı dezenfektanlarla yıkaması çok anlamlı değil. Bu dezenfektanların çok kullanımı anlamına geliyor ve bu da çevreyi kirletiyor. Ayrıca virüs ile mücadeleye de bir katkısı yok. Belediyeler özellikle insanların temas ettikleri yerleri fazla kimyasal kullanmamak şartıyla dezenfekte edebilirler " dedi.

"HASTANELERDE KULLANILAN EL DEZENFEKTANINDAN FARKLI BİR ŞEY YOK "

Dezenfektan kabinin ilk olarak kullanmaya başlandığı Beylikdüzü Belediyesi'nin doktoru Hüseyin Atabay ise "Kullanılan kabinde özellikle piyasada bilinen dezenfektanları kullanıyoruz. İçinde herhangi bilinmeyen insan sağlığına zararlı bir madde kullanmıyoruz. Yıllardır hastanelerde kullanılan bildiğimiz el dezenfektanından farklı bir şey yok. Çok uzun süre maruz kalındığında olabilir ama burada içinden hemen geçiyorsunuz ve koronavirüse karşı üzerinize yapışmış bir partikül varsa bunu minimuma indirme konusunda yardımcı oluyor "şeklinde konuştu.

Kurulan dezenfektan kabini hakkında bilgi veren Hüseyin Atabay, "Koronavirüs için öncelikle ilk yol kesmeye çalışıyoruz. Kabinden geçerek dışarıdan gelebilecek ilk yükü azaltmaya çalışıyoruz. Virüste yük çok önemli, bir virüsle bulaşma olmuyor en az 10 bin virüs gerektiğini söylüyor uzmanlar buna bağlı olarak burada büyük bir kısmını indirgemeye çalışıyoruz. Kullandığımız kabinde ilk girişteki yükü azaltıyor, özellikle ayak, baş ve boyun kısmını dezenfekte ederek koruma sağlıyor. Kabin içerisinde gözlerin kapanması gerekiyor, normal yürüme hızında devam edilerek geçiliyor bekleme yapılmıyor, o sırada göze kaçmaması gerekiyor. Geçildiği sırada solunacak bir vakitte olmuyor. İnsanlar solumadan geçiyor ve herhangi bir yan etki oluşturmuyor. Uzun süre içerisinde kalınırsa ancak o zaman yan etkileri görülebilir " dedi.

Görüntü Dökümü

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-Dezenfektan kabini detay

-Püskürtme detay

-Geçiş detay

-Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Eşbaşkanı Gürkan Ergin röp

-Beylikdüzü Belediyesi Doktoru Hüseyin Atabay röp

-Muhabir anonsu (Ali ABLAY)

-Genel ve detay


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, İstanbul, Güncel
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