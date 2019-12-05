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Kimya öğrencisi Mehmet, teyzesinin evinde ölü bulundu

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Ali Ç. (21), teyzesinin evinde babası tarafından ölü bulundu.

05.12.2019 19:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:50Kimya öğrencisi Mehmet, teyzesinin evinde ölü bulundu
SAKARYA'nın ilçesinde, Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Ali Ç. (21), teyzesinin evinde babası tarafından ölü bulundu. Kimyasal madde içerek intihar ettiği iddia edilen gencin babası Adnan Ç., "Bulduğumda ağzında köpükler vardı" dedi. AFAD ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

?Erenler Hacıoğlu Mahallesi 5080'inci Sokak'ta meydana gelen olayda, dün sabahtan beri Mehmet Ali Ç.'den alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Ailenin kayıp başvurusunda bulunması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Mehmet Ali Ç.'nin gidebileceği yerlere bakıldı, ancak bir sonuca ulaşılamadı. Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Mehmet Ali Ç.'nin babası Adnan Ç., oğlunun Almanya'daki teyzesinin evinde olabileceğini düşünerek, bugün akşam saatlerinde buraya gitti.

Eve giren Adnan Ç., oğlunu hareketsiz yatarken bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Adnan Ç.'nin ihbarında "Oğlumun ağzında köpükler vardı ve yanında duran şişe de köpürmüştü" demesi üzerine, bölgeye sağlık ekibiyle birlikte AFAD ekibi de sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet Ali Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde inceleme yapan AFAD ve polis ekipleri, Mehmet Ali Ç.'nin kimyasal madde içerek intihar ettiğini tespit etti. Mehmet Ali Ç.'nin cesedi, otopsi için Sakarya Üniversitesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, "Ekiplerimiz olay yerine çağrıldı. Gerekli incelemelerimizi yaptık. İntihar olayının kimyasal maddeyle olduğunu tespit ettik. Şimdi bölgenin dezenfekte edilmesi işlemi yapılıyor" dedi.


- Sakarya

Sakarya Üniversitesi, Erenler, Sakarya, Güncel

Kaynak: DHA

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