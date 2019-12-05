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Kimya öğrencisi Mehmet, teyzesinin evinde ölü bulundu (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTISakarya Valiliği, Erenler ilçesinde Mehmet Ali Ç.'nin intiharı ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

05.12.2019 22:44 | Son Güncelleme: 05.12.2019 22:44Kimya öğrencisi Mehmet, teyzesinin evinde ölü bulundu (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Sakarya Valiliği, ilçesinde Mehmet Ali Ç.'nin intiharı ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada şöyle denildi: "İlimiz Erenler ilçesinde Mehmet Ali Ç.'nin ölüm sebebi ile ilgili olarak değişik kaynaklarda farklı açıklamaların yer aldığı görülmektedir. Konu ile ilgili olarak tahkikata başlanılmış olup ölüm sebebine ilişkin olay mahallinden gerekli numuneler alınarak yetkili makamlara gönderilmiştir. Ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu raporu ile belirlenebilecektir."



Erenler, Güncel

Kaynak: DHA

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