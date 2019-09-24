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Kimya OSB'nin kurulacağı yer belirlendi

Ceyhan ve Yumurtalık bölgesinde kurulması planlanan Kimya Organize Sanayi Bölgesi'nin yeri belirlendi.

24.09.2019 11:34Kimya OSB'nin kurulacağı yer belirlendi
Ceyhan ve Yumurtalık bölgesinde kurulması planlanan Kimya Organize Sanayi Bölgesi'nin yeri belirlendi.

Valilik toplantı salonunda Kimya Organize Sanayi Bölgesiyle ilgili gerçekleştirilen toplantıya Vali Demirtaş'ın yanı sıra; Vali Yardımcısı Murat Süzen ile Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç katıldı.

Vali Demirtaş, yetkililerden aldıkları bilgiler doğrultusunda Kimya Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulacağı yeri tespit ettiklerini belirterek Adana'ya hayırlı olmasını temenni etti.

Toplantı, Kimya OSB'nin kurulması için gerçekleştirilen çalışmalarda kaydedilen aşamanın değerlendirilmesiyle sürdü. - ADANA

Organize Sanayi Bölgesi, Adana, OSB, Ekonomi

Kaynak: İHA

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