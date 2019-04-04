Kimya Sanayinin Mart Ayı İhracatı 1,83 Milyar Dolar

Mart ayında da büyük bir başarı gösteren kimya sanayi, üst üste üçüncü defa en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu. Sektörün 3 aylık ihracatı ise yüzde 19,6 artışla 4 milyar 988 milyon dolara ulaştı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sanayinin Mart ayı başarısına vurgu yaparak, "Kimya sektörümüz Mart ayında da büyük bir başarı göstererek, en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör oldu. 2019 yılı Mart ayı kimya ihracatı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 17,4 artışla 1 milyar 830 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2019 yılında Ocak-Mart olarak 3 aylık dönemde kimya ihracatımız 4 milyar 988 milyon dolara ulaştı. 2018'in Ocak-Mart dönemine göre yüzde 19,6 artış gerçekleşti. Üst üste üçüncü defa ikinci sektör olmayı başardık. Vadettiğimiz kalıcı ikincilik hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye'nin ihracatının artmasında büyük önem taşıyan kimya sektöründe yıl sonu hedefimiz 20 milyar dolar seviyesini yakalamak için daha çok çalışacağız. Ülkemizin önümüzdeki seçimsiz geçecek 4,5 yıllık fırsat dönemini de en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum. Bu süreçte ekonomimizin de toparlanmasıyla ihracatımızdaki 2017 yılından bu yana devam eden yükseliş ivmesini artıracaktır" dedi.

Kaynak: Bültenler