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Kimya sektörü ihracatı Mart ayında şubat ayına göre yüzde 3 arttı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, kimya sektörü ihracatı 2020 yılı Mart ayında 1 milyar 557 milyon dolar olarak gerçekleşti.

04.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:53
Kimya sektörü ihracatı Mart ayında şubat ayına göre yüzde 3 arttı
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, kimya sektörü ihracatı 2020 yılı Mart ayında 1 milyar 557 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kimya ihracatı geçen senenin Mart ayına göre yüzde 15,6 azalırken, bu yıl Şubat ayına göre yüzde 3 arttı.

İKMİB verilerine göre, kimya sektörü ihracatı 2020 yılı Mart ayında 1 milyar 557 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kimya ihracatı geçen senenin Mart ayına göre yüzde 15,6 azalırken, bu yıl Şubat ayına göre yüzde 3 arttı. Sektörün üç aylık ihracatı ise 4 milyar 771 milyon dolara ulaştı. Sektörün Mart ayında en çok ihracat yaptığı ülke ise 104 milyon 999 bin dolarlık ihracat ile Hollanda oldu. Hollanda'yı takip eden ABD, 83 milyon 255 bin dolar ihracat ile ikinci sırada yer alırken, Almanya 79 milyon 230 bin dolar ihracat ile üçüncü sırada yer aldı.

Mart ayı kimya sektörü ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Tüm dünyanın yaşadığı koronavirüs salgınının etkisini kimya sektörümüzde de görüyoruz. Mart ayında 1 milyar 557 milyon dolarlık kimya ihracatı gerçekleştirirken üç aylık kimya ihracatımız ise 4 milyar 771 milyon dolara ulaştı. Geçen seneye göre yüzde 15,6'lık bir azalma olurken bu yıl bir önceki aya baktığımızda yüzde 3'lük bir artış görüyoruz. Tüm olumsuzluklara rağmen ihracatımızı durdurmuyoruz ve Ticaret Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda farklı lojistik kanallarımızı kullanmaya çalışıyoruz. Özellikle bu süreçte demiryolu, hava kargo taşımacılığı ve denizyolu daha fazla öne çıkıyor. Karayollarında ise temassız ticaret yapılıyor. Bu kritik dönemde önemli olan öncelikle insan sağlığı ve ülkemizin ihtiyaçları. Biz de İKMİB olarak bu doğrultuda hareket ediyoruz. Türkiye'nin ihracattaki ikinci büyük sektörü olan kimya sektörünün birliği İKMİB olarak elimizi taşın altına koyduk ve çatı kuruluşumuz Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin başlattığı üretim seferberliği kapsamında 100 bin litre dezenfektanı TİM adına Sağlık Bakanlığımıza, hastanelerimize ve Türk Kızılayı'na teslim ettik. PAGDER iş birliği ile İKMİB olarak 100 bin adet sağlık siperini de Sağlık Bakanlığımıza teslim ediyoruz. Böyle dönemlerde milli dayanışmanın önemine inanıyoruz. Bu süreç bittiğinde kayıplarımızı telafi etmek ve ihracatımızı artırmak için daha çok çalışacağız. Ülkemizin ekonomisinin gelişmesi için kimya sektörü olarak üretmeye ve ihracata devam edeceğiz" dedi.

Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke Hollanda oldu

Hollanda, Mart ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Mart ayında Hollanda'yı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise ABD, Almanya, Ukrayna, İspanya, Romanya, İngiltere, İsrail, İtalya ve Mısır oldu.

Hollanda'ya yapılan kimya ihracatı 2020 yılı Mart ayında 104 milyon 999 bin dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında Hollanda'ya en çok "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri", "plastikler ve mamulleri", "uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun", "kauçuk, kauçuk eşya", "anorganik kimyasallar", "muhtelif kimyasal maddeler" ve "yıkama müstahzarları" ihraç edildi.

2020 yılı Ocak-Mart olarak üç aylık dönemde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Hollanda, İtalya, Almanya, Irak, ABD, Belçika, İspanya, Mısır, İngiltere ve İsrail olarak ilk onda yer aldı.

Mart ayında en çok 'plastikler ve mamulleri' ihracatı gerçekleştirildi

Mart ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 514 milyon 596 bin 563 dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 341 milyon 688 bin 677 dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 131 milyon 939 bin 440 dolarla üçüncü sırada yer aldı. Anorganik kimyasalları takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; 'uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun', 'kauçuk, kauçuk eşya', 'eczacılık ürünleri', 'muhtelif kimyasal maddeler', 'boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları', 'yıkama müstahzarları' ve 'organik kimyasallar' oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Hollanda, İstanbul, İhracat, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Kimya sektörü ihracatı Mart ayında şubat ayına göre yüzde 3 arttı - Ekonomi

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