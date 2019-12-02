Haberler » Güncel » Kimya sektörünün on bir aylık ihracatı 18,8 milyar dolar - Haber

Kimya sektörünün on bir aylık ihracatı 18,8 milyar dolar

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre kimya sektörü, 2019 yılında on bir ayda gerçekleştirdiği 18,8 milyar dolarlık ihracat ile rekor kırdı.

02.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:41Kimya sektörünün on bir aylık ihracatı 18,8 milyar dolar

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre kimya sektörü, 2019 yılında on bir ayda gerçekleştirdiği 18,8 milyar dolarlık ihracat ile rekor kırdı. Bu yılı en çok ihracat yapan ikinci sektör olarak devam ettiren kimya sektörü üst üste başarıya imza atıyor. Tüm sektörler arasında en fazla ülkeye ihracat yapan sektör olarak da öne çıkan kimya sektörü, Kasım ayında 208 ülke ve bölgeye yaptığı ihracatla birinci oldu.

İhracatta artan performansı ile dikkatleri üzerine çeken kimya sektörünün 2019 yılı Kasım ayı ihracatı yüzde 23 artışla 1,83 milyar dolar oldu. Sektörün on bir aylık ihracatı ise yüzde 18 artışla 18,8 milyar dolara ulaştı. Kimya sektörü böylece on bir ayda ulaştığı ihracat rakamı ile tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı.

Kimya sektörü ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Kimya sektörümüz Kasım ayında yapmış olduğu 1,83 milyar dolarlık ihracatla hem yeniden en çok ihracat yapan ikinci sektör olmayı başardı hem de 11 aylık ihracatı ile 18,8 milyar dolara ulaşarak ihracat rekorunu kırdı. Bununla birlikte tüm sektörler arasında, 208 ülke ve bölgeye ihracat yaparak en fazla ülkeye ihracat yapan sektör olarak da önemli bir başarıya imza attık. Sektörümüzün şimdiye kadarki en yüksek ihracat rakamı 2014 yılındaki 17 milyar 851 milyon dolardı. Bu yılın on bir ayında bu rakamı aşarak, 18,8 milyar dolarlık ihracatla bizi gururlandıran ve bu büyük başarıda emeği olan firmalarımız başta olmak üzere, tüm sektör temsilcilerimiz ile paydaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah yıl sonu hedefimiz olan 20 milyar doları da aşarak yeni bir rekor daha kıracağız" dedi.

Bugün açıklanan büyüme rakamlarına da değinen Pelister sözlerine şöyle devam etti; "Yüzde 0.9 olarak açıklanan üçüncü çeyrek büyüme rakamını yönetimimizin kararlı çalışmalarının yansıması olarak değerlendiriyoruz. Bu olumlu gelişmeler, bize gelecek konusunda umut vadediyor" dedi.


İstanbul, İhracat, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:48 Çelik: "(Adil Öksüz) Aranan peşinde olduğumuz kim varsa dünyanın neresinde biliyoruz ele geçirmeye... - Haber
18:48 Çubuklu sporcuların wushu kungfu başarısı - Haber
18:48 Putin teknolojik cihazlarda "yerli yazılım şartı" yasasını imzaladı - Haber
18:46 Gana'da 170 bin AIDS'li genç tedavi görmüyor - Haber
18:44 FETÖ'nün Gümüşhane il imamı ve eşi, hücre evinde yakalandı - Haber
18:17 Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var - Haber
17:53 Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine - Haber
17:53 AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum - Haber
17:46 Kanada'da 40 araç birbirine girdi: 1 ölü - Haber
17:40 Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması: Hastaneye sevk edilmiştir - Haber
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara oda kiralıyor
11:31 Son Dakika: Kasım'da ihracat 16,2 milyar dolar oldu
11:10 Kadına yönelik şiddeti canlandırdılar, linç edilmekten zor kurtuldular
10:25 Şarkıcı Merve Özbey ile nişanlanan Kenan Koçak kız evine mehter takımıyla geldi
10:05 Cüneyt Arkın'a benzeyen kıraathane işletmecisi, fotoğraf çektirmekten çaylara yetişemiyor
2.12.2019 18:49:23