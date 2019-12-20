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Kimyasal atık kaldırılıyor

Bursa'nın İznik ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından atılan ve AFAD tarafından yapılan incelemede kimyasal atık malzeme olduğu tespit edilen 10 kamyon atık, Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılıyor.

20.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:29 Kimyasal atık kaldırılıyor
'nın ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından atılan ve AFAD tarafından yapılan incelemede kimyasal atık malzeme olduğu tespit edilen 10 kamyon atık, Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılıyor.

İznik ilçesinin Boyalıca Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, Karamürsel yolundaki eski çöplüğe yaklaşık 10 kamyon dolusu atık döküldüğü tespit edilmişti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri atıkların döküldüğü alanı kontrol altına alırken, savcılık da konuyla ilgili soruşturma başlattı. İnceleme yapmak üzere gelen AFAD ekipleri, atıkların kimyasal bazlı olduğunu belirleyince, atıkların halk sağlığına zarar vermemesi için savcılık tarafından atıkların kaldırılmasına karar verildi. Bunun üzerine kimyasal atıkların bertarafı yetkisini elinde bulunduran Bursa Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sivil Savunma Şube Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisanslı bir firma ile anlaşarak, atıkların kaldırılması işlemine başladı. Bertaraf için Kocaeli'ne 2 TIR atık gönderilirken, çalışmanın kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Öte yandan atıkları döken kişi veya firmanın tespiti için çalışmalar sürerken, soruşturma savcılık tarafından yürütülüyor. - BURSA

Bursa, İznik, Güncel

Kaynak: İHA

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