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Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer tatbikatı yapıldı

Kayseri'de, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yapılan "Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer (KBRN) Saha ve Masabaşı Tatbikatı"nda 600 personel görev aldı.

27.11.2019 18:03 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:12
'de, Afet Müdahale Planı kapsamında yapılan "Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer (KBRN) Saha ve Masabaşı Tatbikatı"nda 600 personel görev aldı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi yerleşkesinde gerçekleştirilen tatbikata, AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Servis ekipleri, çeşitli kuruluşlar ve polis ekiplerinden oluşan yaklaşık 600 kişi katıldı.
Senaryo gereği AFAD ekiplerine, Gülser ve Dr. Mustafa Gündoğdu Merkez Laboratuvarı'nda oksijen tüpü patlaması sonucu hardal gazı sızıntısı meydana geldiği ihbar edildi, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Tatbikat alanına gelen KBRN ekipleri, koruyucu kıyafetlerle bölgede ölçüm yapıp yaralı ve ölüleri dekontamine (kimyasallardan arındırma) etti. Bu sırada senaryo gereği yaralanan ve ölenlerin yakınları, polis tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
Yaralılar daha sonra 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.
Tatbikatı izleyen Vali Şehmus Günaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri'de ilk kez bu içerikte bir tatbikat yapıldığını söyledi.
Kurumlar arası iş birliğiyle başarılı bir tatbikat gerçekleştirildiğini vurgulayan Günaydın, şunları kaydetti:
"Arkadaşlarımız olayın başlangıcıyla birlikte bütün kurumları harekete geçirdi. Bizler bu tatbikatla kurumların böylesi bir afette olay yerine kaç dakikada intikal ettiklerinden olaya müdahale etme sürelerine kadar her şeyi analiz ederek eksikliklerimizi tespit etmeye çalışıyoruz. Allah göstermesin ama böyle bir olaya hazırlıklı olup olmadığımızı kontrol etmemiz lazım. Bir dahaki sefere gece tatbikatı yapacağız. Yaklaşık 600 arkadaşımız bu olaya müdahale etti. Kurumlarımızın da hazırlıklı olduğunu gördük. Eksikliklerimiz tespit edilirse eğitimlerimizi daha da sıklaştırarak bu olaylardaki kaybımızı minimize edecek her türlü tedbiri alacağız. Emek veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."
Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer tatbikatı yapıldı

Türkiye, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA


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