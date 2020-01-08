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Kimyasal karışımlı 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - BALIKESİR

Balıkesir'de, Tekirdağ'dan yola çıktığı belirlenen bir kamyonette kimyasal karışımlı 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

08.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:34
'de, 'dan yola çıktığı belirlenen bir kamyonette kimyasal karışımlı 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonetle Tekirdağ'dan Balıkesir'e akaryakıt kaçakçılığı yapılacağı bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler, aracı bir süre takip ettikten sonra kent girişinde durdurdu. Araçta incelemelerde bulunan ekipler, kimyasal karışımlı 4 ton kaçak akaryakıt ile bir aktarım pompasını ele geçirdi.
Kamyonetteki 3 kişi gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.
Kimyasal karışımlı 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - BALIKESİR

Balıkesir, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA


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