Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

ERZURUM'da, ailevi sorunları olduğu iddia edilen İbrahim A. (22), kimyasal madde ile intihar girişiminde bulundu. İbrahim A. ile ona yardım eden ailesi ve apartmanda yaşayan 18 kişi, zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye götürüldü. Boşaltılan 6 katlı binada AFAD ekipleri inceleme yapıyor.

Olay, merkez Aziziye ilçesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Gülşah- İlhami A. çiftinin 4 çocuğundan İbrahim A., odasından çıkmayınca annesi şüphelendi. Odanın kapısını zorlayarak açan anne ve diğer çocuğu, İbrahim A.'yı baygın halde buldu. Aile hemen 112'yi arayarak yardım istedi. Kimyasal madde ile intihara teşebbüs ettiği ileri sürülen İbrahim A., Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ona yardım eden aile üyelerinin de zehirlenme şüphesine karşı AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. 6 katlı bina boşaltıldı, polis apartman çevresini güvenlik şeridi çekerek kapattı. Aile ve apartmanda yaşayanlardan 18 kişi, kimsayal maddeden zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Erzurum Valisi Okay Memiş, ekiplerin olaya müdahale ettiğini belirterek, "Böyle bir bilgi var, ekipler müdahale ediyor şu anda . Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geliyor. Aile içinde sorun olduğu değerlendiriliyor. Hemen AFAD ekipleri müdahale etti. Bunlar kötü örnek oluyor. İnsanları olumsuz etkiliyor. Basın olarak bu konuya duyarlılık gösterirseniz çok memnun olurum" diye konuştu.

KEMAL SUNAL TİPLEMESİ YAPARDI

İbrahim A.'nın, Kemal Sunal tiplemesiyle ve dizileri arkadaşlarıyla uyarlayıp, videolar çekerek sosyal medyada paylaştığını belirten mahalleden arkadaşı Serhat K., onunla 2 gün önce kahvede karşılaştığını söyledi. İbrahim A.'nın çok hayat dolu olduğunu belirten Serhat K., "'Yeni çekimlerin var mı?' diye sordum. O da birkaç güne çıkacağını söyledi. Hayatı seven, pozitif bakan birisiydi. Neden böyle oldu bilmiyorum. Kemal Sunal tiplemesiyle kısa videolar çekerdi. Çok üzüldüm" dedi.

Baba İlhami A. ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Oğlum İbrahim'e dua edin, durumu çok ciddi' diye yazdı.