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Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Erzurum'da, ailevi sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, kimyasal madde ile intihar girişiminde bulundu. İbrahim A. ile ona yardım eden ailesi ve apartmanda yaşayan 18 kişi, zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Boşaltılan 6 katlı binada AFAD ekipleri inceleme yapıyor.

22.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:48

'un Aziziye ilçesindeki bir evde kimyasal madde içtiği iddia edilen bir genç ile bu kişiye müdahale sırasında söz konusu maddeden etkilenen aile bireyleri ile sağlık çalışanları hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Aziziye ilçesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Gülşah- İlhami A. çiftinin 4 çocuğundan İbrahim A., odasından çıkmayınca annesi şüphelendi. Odanın kapısını zorlayarak açan anne ve diğer çocuğu, İbrahim A.'yı baygın halde buldu. Aile hemen 112'yi arayarak yardım istedi.

Kimyasal madde ile intihara teşebbüs ettiği ileri sürülen İbrahim A., Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ona yardım eden aile üyelerinin de zehirlenme şüphesine karşı AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

6 KATLI BİNA BOŞALTILDI, 18 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

6 katlı bina boşaltıldı, polis apartman çevresini güvenlik şeridi çekerek kapattı. Aile ve apartmanda yaşayanlardan 18 kişi, kimsayal maddeden zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Erzurum Valisi Okay Memiş, ekiplerin olaya müdahale ettiğini belirterek, "Böyle bir bilgi var, ekipler müdahale ediyor şu anda . Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geliyor. Aile içinde sorun olduğu değerlendiriliyor. Hemen AFAD ekipleri müdahale etti. Bunlar kötü örnek oluyor. İnsanları olumsuz etkiliyor. Basın olarak bu konuya duyarlılık gösterirseniz çok memnun olurum" diye konuştu.

"KEMAL SUNAL TİPLEMESİ YAPARDI"

İbrahim A.'nın, Kemal Sunal tiplemesiyle ve dizileri arkadaşlarıyla uyarlayıp, videolar çekerek sosyal medyada paylaştığını belirten mahalleden arkadaşı Serhat K., onunla 2 gün önce kahvede karşılaştığını söyledi. İbrahim A.'nın çok hayat dolu olduğunu belirten Serhat K., "'Yeni çekimlerin var mı?' diye sordum. O da birkaç güne çıkacağını söyledi. Hayatı seven, pozitif bakan birisiydi. Neden böyle oldu bilmiyorum. Kemal Sunal tiplemesiyle kısa videolar çekerdi. Çok üzüldüm" dedi.

"DUA EDİN, DURUMU ÇOK CİDDİ"

Baba İlhami A. ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Oğlum İbrahim'e dua edin, durumu çok ciddi' diye yazdı.

Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Erzurum, AFAD, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (9)
ŞAVELET:Süs bitkileri yetiştirmeye başladık . İnşallah bundan sonra kimyasal değil , yetiştirdiğimiz bitkileri koklatacağız inşallah
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ABDULLAH:Artık başka çare yok ülke ne hale geldi kimse yaşamak istemiyor
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DELİDİR AMA !:Dış güçler yine boş durmuyor . Bizi çekemiyorlar ve piyasaya kimyasal sürüyorlar . .
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HEMŞİRE HASTASI 61:allah bereket versin böyle mallara
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MUSTAFA BOZ:bak duy gör ey devlet. senin sunacağın çözüm ancak bu kadar olur demiştik. bu tür maddeleri internetten yaasaklamışlar hadi ne duruyorsunuz el çırpın yandaşlar. yahu bir tane aklı başında bakan yok saçma sapan çözümler sunarak reklam yaparsınız. memlekette kaçak göçmenler kamyonet kasalarında cirit atıyor bu demek oluyorki devlet düşmanlarıda aralarına karışıp ordan oraya rahat gezebilir.
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HAKAN:Gelir dağılımındaki adaletsizlik . . . bir grup krallar gibi yaşıyor geri kalanı 2000 lira ile nefes almaya korkuyor ondan da para isteyecekler diye
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.:Ucuyoruz ucuyoruz hamdolsun
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46:Allahım hepsinin yardımcısı olsun
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ŞEYİME GÜLSUYU:Rabbe kavuşmak gibisi var mı be ya. . .
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