Haberler » Güncel » Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, AFAD binayı boşalttı - Haber

Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, AFAD binayı boşalttı

VAN'ın Tuşba ilçesinde, L.A. (27) internetten aldığı kimyasal maddeyi ilaçla içerek intihara kalkıştı.

12.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:42Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, AFAD binayı boşalttı

VAN'ın ilçesinde, L.A. (27) internetten aldığı kimyasal maddeyi ilaçla içerek intihara kalkıştı. Durumu fark eden ablasının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince L.A. hastaneye kaldırılırken, AFAD ekipleri, apartman sakinlerinin kimyasal maddeden etkilenmemesi için binada dezenfekte işlemi yaptı.

Olay, öğlen saatlerinde Tuşba ilçesindeki sitede meydana geldi. Öğretmen ablasıyla oturan L.A., iddiaya göre internetten aldığı kimyasal maddeyi ilaçla içerek intihara kalkıştı. L.A.'nın hareketsiz yattığını fark eden ablası, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde L.A.'nın aldığı kimyasal maddenin tehlike oluşturabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine AFAD ekiplerine durum bildirildi. İlk müdahalesi yapılan L.A. hastaneye kaldırılırken, AFAD ekipleri dairede ve binada inceleme yaptı. Kimyasal maddelere karşı korunaklı kıyafet giyen AFAD görevlileri, bina sakinlerini tahliye edip, ölçüm cihazıyla yaptığı kontroller sonrası dezenfekte yaptı.

İşlemlerin ardından bina sakinleri evlerine dönerken, L.A.'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.



Tuşba, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:26  Spor sofiane feghouli: şampiyon olacağımıza inanıyorum - Haber
19:26  Sakarya'dan kısa kısa - Haber
19:20  Afganlı, arkadaşını öldürüp araziye gömmüş - Haber
19:20  Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Haber
19:20  Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nin son maçı berabere bitti - Haber
17:48  Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Haber
16:49  Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Haber
16:33  Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek - Haber
16:25  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı - Haber
16:05  İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: Keşke ben de düşen uçakta olsaydım - Haber
12.01.2020 19:28:30