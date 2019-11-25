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Kimyasal maddelerle uyuşturucu çoğaltıp satan şüpheli yakalandı

Bursa'da, evinde kimyasal maddeler kullanarak uyuşturucu maddeleri çoğaltıp sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

25.11.2019 17:21 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:23
'da, evinde kimyasal maddeler kullanarak uyuşturucu maddeleri çoğaltıp sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen B.T'nin evine operasyon düzenledi.
Şüphelinin uyuşturucu çoğaltım merkezi ve depo olarak kullandığı tespit edilen evinde yapılan aramalarda 950 gram oluşum evresinde uyuşturucu, satışa hazır bir miktar sentetik uyuşturucu, 20 kilo 100 gram kimyasal madde ve malzemeler ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.T, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde çoğaltmak ve ticaretini yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.
Kimyasal maddelerle uyuşturucu çoğaltıp satan şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


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