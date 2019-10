"Kimyasal saldırı bir kişiyle örneklenemez"

Uluslararası Medikal Kurtarma Ekibi Derneği (UMKE-DER) Bilimsel Kurul Başkanı Prof. Dr. Hilmi Özden, kimyasal saldırının hiçbir şekilde bir kişiyle örneklenemeyeceğini belirterek, bu tür bir saldırıdan yüzlerce kişinin aynı anda etkileneceğini söyledi.

Özden, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı'nda kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları AA muhabirine yorumladı.

Uluslararası Medikal Kurtarma Ekibi olarak kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer maddelere karşı tedbirler konusunda eğitimli isimlerle çalıştıklarını ifade eden Özden, Türkiye'ye yönelik bir kara propaganda yürütüldüğünü dile getirdi.

Türk sağlıkçılar olarak Türkiye'nin yüz akı Türk Silahlı Kuvvetlerinin her zaman yanında olduklarını belirten Özden, Türkiye'nin köklü bir devlet olduğunu ve asla sahte hesaplarda iddia edilen yollara tevessül edilmediğini bildirdi.

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelere karşı eğitimli uzman isimlerle yapılan değerlendirmeleri paylaşan Özden, "Her şeyden önce gösterilen fotoğraflarda iddia edildiği gibi herhangi bir beyaz fosfor yanığı olmuş olsaydı, bunun dekontaminasyon-herhangi bir maddeyle kirlenmiş kişiyi temizlemek anlamına gelen kelimedir- bunun yapılması lazım, halbuki çevresindeki sağlıkçıların en ufak kendini korumadığı görülmektedir. Eğer öyle bir kimyasal olsa bir kişi, yüzlerce, binlerce kişiye bulaştırır ve kirletir. Dolayısıyla oradaki hadisenin kimyasal olmadığı ve Türkiye'nin böyle bir şeye tevessül ve tenezzül etmediği çok açıktır." diye konuştu.

Prof. Dr. Özden, fotoğraflar üzerinden şu bilgileri verdi:

"Yanıklar dikkat ettiyseniz yüzünde yoktur ve beyaz fosfor yanığı, delici olarak bir volkan ağzı gibi yakar, çukur oluşturur ve yüzde de olur. Çünkü oksijenin temas ettiği her yer yanacak. Çocuğun yüzünde en ufak bir şey yok, sadece vücudunda. Böylece yanık tedavisi uygulanacaktır. Çevresindeki insanların da itfaiyenin ya da bizlerin kullandığı gibi D tipi değil, tamamiyle alüminyumdan oluşan koruma elbiselerini ve maskelerini kullanması gerekir. Parmak ucundan itibaren suyla arındırılması, eğer suyla reaksiyona giren tipse kuru materyalle dekontamine edilmesi gerekir. O bakımdan fotoğraf hiç de bir kimyasal hadise sonunu göstermemektedir."

İddiaların hiçbir şekilde bilimsel gerçeklerle bağdaşmadığını vurgulayan Özden, "Kimyasal saldırı hiçbir şekilde bir kişiyle örneklenemez, yüzlerce kişinin aynı anda etkilenmesi söz konusudur. Acilden girdiği an tüm personel eğer dekontamine edilmeden, arındırılmadan alındıysa tüm hastane kirlenmiş demektir. Fotoğraf sadece kara propagandadır." dedi.

Kimyasal saldırıya uğrayan kişinin yanındakilerin de bundan etkileneceğini yineleyen Özden, "Kimyasal saldırı olsa ne fotoğraf çeken kalırdı ne tedavi eden. Mümkün değil. Muhtemelen bunu servis edenler bu konuları hiç bilmeyenler." diye konuştu.

