Kimyasal saldırıya maruz kalan Han Şeyhun 'da yaşam normale dönüyor Türkiye 'nin yardımları ile kent halkı yeniden eski günlerine dönüyorHATAY - İdlib 'in kuzeybatısındaki Han Şeyhun'a yönelik 2017 yılında düzenlenen kimyasal saldırı sonrası, kentte yaşayanlar normal yaşamına dönmeye başladı. 30'u çocuk 80'den fazla kişinin öldüğü ve Suriye savaşının en kanlı sahnelerinden birinin yaşandığı Han Şeyhun'da yaşayan kent halkı Türkiye'nin de desteği ile normal yaşamlarına kısmende olsa dönüyor.Bölgede incelemelerde bulunan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık , her gün Türkiye'den gerek Afrin , Elbab, Cerablus , İdlib insani yardım malzemelerinin gönderildiği ifade etti.Kızılay Genel Başkanı Kınık, yaptığı açıklamada, dünyadaki en büyük krizlerden olan Suriye krizinin sekizinci yılı bitmek üzere, bu sekiz yıllık süre içerisinde ülkenin 23 milyonluk nüfusunun yarısından fazlası evlerini barklarını silah zoruyla terk etmek durumunda kaldı. 5 milyonu aşkın insan evlerini ülkelerini terk ettiler ve 7 milyon insanda ülkenin içinde mülteci durumuna düştüğünü belirtti.Kendi ülkelerinde mülteci durumuna düşen 5 milyon Suriyelinin Türkiye'nin İdlib, Afrin, Halep'in kuzeyi Cerablus hattında yaşadıklarını ifade eden Kınık, "Buralarda yaşayan maalesef olağanüstü şartlar ve süre gelen çatışmalar nedeniyle insanlar yardıma muhtaçlar. Her gün Türkiye'den gerek Afrin, Elbab, Cerablus, İdlib bölgelerine insani yardım malzemeleri gidiyor. Suriye'nin iç kesimlerinde yaklaşık 30 mülteci kampımız var ve buralarda yaklaşık 150 bin insan kalıyor. Ancak bizler Türkiye olarak sadece kamplarda kalanlara değil şuan olduğumuz bölge Şeyhun dahil olmak üzere bir çok bölgede kamp harici kalanlara da yardım ediyoruz" dedi.İdlib'in Han Şeyhun kentinde kimyasal saldırılara maruz kaldıkları ifade eden Fatma El Mustafa,"Han Şeyhun halkı çok şükür yavaşta olsa evlerine dönmeye başladı. Tabi evlere dönüşlerde özellikle bizlerin iştahını kabartan Türkiye'nin yardımları oldu" dedi.Ayrıca, Birleşmiş Milletler , 2017 Nisan ayında Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesinde düzenlenen ve onlarca kişinin ölümüne yol açan kimyasal silah saldırısının Suriye ordusu tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.