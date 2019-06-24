24.06.2019 23:15
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Kimyasal madde yüklü tanker alev alev yandı: 3 yaralı

Kimyasal madde yüklü tanker alev alev yandı: 3 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde etil asetat yüklü tanker cayır cayır yandı. Yangında 3 kişi yaralandı.

Sakarya 'nın Pamukova ilçesinde etil asetat yüklü tanker cayır cayır yandı.

Yangın Pamukova ilçesi D-650 karayolu Bilecik istikametinde meydana geldi. Etil asetat yüklü tanker park halindeyken henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Yangında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toyotasa İlkyardım ve acil hastanesine kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: İHA
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