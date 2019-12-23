Kına gecesi cinayetinde 4 zanlıya ağırlaştırılmış müebbet istendi

GAZİANTEP'te kına gecesinde damadı Eser Efsane'yi boğazından keserek öldüren Mehmet Gökbulut ile eşi Ayyuş, oğlu Cafer ve kayınbiraderi Gökhan Gökbulut hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Gaziantep 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Mehmet Gökbulut'un, damadını kızgın olduğu için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Eser Efsane, Gaziantep'te oturan Damla Efsane ile Haziran ayında nişanlandı. Bir ay sonra da nikah masasına oturan çift resmi olarak evlendi. Ardından çiftin aileleri düğün hazırlığına başladı. Düğün alışverişi nedeniyle çıkan tartışma sonucu kız ailesi düğünden vazgeçince, birbirlerini seven çift, Kahramanmaraş'a kaçtı. Araya giren aile büyükleri kızın ailesini düğün için ikna etti. 20 Eylül günü kız evinin bulunduğu Üçoklar Mahallesi'nde kına gecesi düzenlendi. Gecede damat Eser Efsane, kayınbabası Mehmet Gökbulut tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü, annesi Meryem Fidan ise Cafer Gökbulut tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Damla Efsane'nin babası Mehmet, annesi Ayyuş ağabeyi Cafer ve dayısı Gökhan Gökbulut'u gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan 4 zanlı tutuklanarak cezaevine kondu.

'KIZIMIN YERİNİ SÖYLEMEDİKLERİ İÇİN ÖFKELİYDİM'

Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden Mehmet Gökbulut, kaçırma olayının ardından Eser ve annesine kızının yerini söylemedikleri için öfkeli olduğunu belirterek, "Kendi aramızda nişan töreni yaptık, hatta resmi nikah da yaptık. Kızım ve Eser'in nişanlılık süreçleri normal ilerlerken, bundan 20 gün önce damadım Eser, kızımı gelinlik ve ev eşyası bakmak bahanesiyle Kahramanmaraş'a kaçırdı. Eşimle birlikte Eser'in en yakın arkadaşı olan S.K.'nin Kahramanmaraş'taki iş yerinin önünde beklemeye başladık. Eser'i ve kızımı görünce yanlarına gittik. Sonra Eser'in annesinin evine gidip konuştuk, zaman zaman tartıştık. Bana kızımın yerini bildiği halde bilmiyorum demesinden dolayı Meryem Fidan'a ve kızımı kaçırdığı için Eser Efsane'ye kızgın ve öfkeliydim" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Olayla ilgili hazırlanan iddianame Gaziantep 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede 4 zanlı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, Cafer Gökbulut için ayrıca Eser Efasane'nin annesi Meryem Fidan'ı bıçakladığından dolayı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede ayrıca Mehmet Gökbulut'un cinayeti planlayarak işlediği ve ifadesinde, kızını kaçırdığı için damadına kızgın olduğunu, kına merasiminde damadını öldürmek için uygun anı beklediğini söylediği belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen gelin Damla Efsane'nin ise kına gecesinde oynamak için sahneye çıktığını ve dayısının el işareti ile müziği kestirdiğini arkadan itilerek yere düşürüldüğü için baygınlık geçirdiğini söylediği yer aldı.