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Kına gecesi için Azerbaycan'a gelen Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi

Gelinlerinin kına gecesi için Rize'den Azerbaycan'a giden Çakır ailesi, koronavirüs salgını sebebiyle sınır kapıları kapatılınca evlerine dönemedi.

04.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:26

Rize 'de yaşayan Çakır ailesi, oğulları Resul Çakır için düğün hazırlıkları yaptı. Müstakbel gelinlerinin kına gecesi için Rize'den Azerbaycan 'a giden aile, eğlence sonrası ülkeye dönüş yolunda kötü bir sürprizle karşılaştı. Koronavirüs salgını sebebiyle sınır kapılarının kapatıldığını öğrenen aile, bir süre dünürlerinde kaldıktan sonra sınıra gelerek evlerine dönecekleri günü beklemeye başladı.

DÜĞÜN ERTELENDİ

Rizeli Resul Çakır ile evlilik kararı aldığı Azerbaycan uyruklu Gulyana Yekayeva, 12 Mart'ta Azerbaycan'ın Balaken kentinde kına gecesi yaptı. Kına gecesi sonrası Resul Çakır, annesi Gülhan, babası Hasan ve akrabaları Mustafa Çakır, Türkiye 'ye dönmek üzere yola çıktı. Ancak dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle Azerbaycan-Gürcistan ve Gürcistan-Türkiye sınır kapıları tedbir amacıyla kapatılınca aile Türkiye'ye dönemedi. Rize'de 25 Mart'taki düğünü de erteleyen ve bir süre dünürlerinin evinde kalan aile, Azerbaycan-Gürcistan sınırında ülkeye dönmek için bekliyor.

''BURASI PAHALI, PARAMIZ KALMADI''

Kına gecesi için geldikleri Azerbaycan'da kaldıklarını anlatan Hasan Çakır, "Kınayı yaptık, ertesi gün sınırlar kapandı. Sınırdan geçemiyoruz, yetkililerden yardım istiyoruz. Burada kaldık, ne yapacağımızı bilemiyoruz. İki güne döneceğiz diye 15 yaşındaki oğlumu Rize'de bırakmıştık. O da yalnız kaldı. İki gün gelip döneceğimiz için üzerimize de o kadar para almadık. Burada her şey çok pahalı, paramız da kalmadı, yardım bekliyoruz." dedi.

''MAHSUR KALDIK''

Gülhan Çakır ise "Bizi ne olur Türkiye'ye göndersinler. Burada mahsur kaldık. Ne yapacağımızı bilemiyoruz, psikolojimiz bozuldu, memleketimizi özledik, yetkililer yardım etsinler." çağrısında bulundu. Resul Çakır da "Burada düğün yaptık, dönüş hazırlığındayken kapılar kapandı, kalakaldık. Bu sürecin daha ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. Bir an önce evimize dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kına gecesi için Azerbaycan’a gelen Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Azerbaycan, Türkiye, Rize, Güncel

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Rize'den kına gecesi yapmak için gittikleri Azerbaycan'dan dönemiyorlar
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