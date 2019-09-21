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Kına gecesinde öldürülen damadın cenazesi ailesine teslim edildi

Gaziantep'te kına merasiminde boğazından bıçaklanarak öldürülen damadın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

21.09.2019 14:07Kına gecesinde öldürülen damadın cenazesi ailesine teslim edildi
Gaziantep'te kına merasiminde boğazından bıçaklanarak öldürülen damadın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Olay, Şahinbey ilçesi Üçoklar Mahallesi'nde dün gece geç saatlerde Damla ve Eser Efsane çiftinin düğününde meydana gelmişti. Yaşanan olayda gelin kınasının yakılmasının ardından damat Eser Efsane, iddiaya göre gelinin yakınları tarafından bıçaklı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Eser Efsane'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Eser Efsane'nin, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Karabıyıklı Mahallesi'nde defnedileceği belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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