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Kına gecesinde damadını öldüren zanlının ilk ifadesi: Ona kızgındım

Gaziantep'te kına gecesinde damadını öldüren zanlı Mehmet Gökbulut, cinayeti 'ibret olsun' diye işlediğini belirterek "Kızımı kaçırdığı için ona kızgındım. Kına gecesinde damadımı öldürmek için uygun anı bekledim" dedi.

23.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:38 Kına gecesinde damadını öldüren zanlının ilk ifadesi: Ona kızgındım

'te kına töreninde bıçaklanarak öldürülen damadın 4 cinayet zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

Şahinbey ilçesi Üçoklar Mahallesi'nde yaklaşık 3 ay önce kına merasiminde gelin Damla Efsane'nin babası Mehmet Gökbulut tarafından bıçaklanarak öldürülen Eser Efsane cinayeti ile ilgili iddianame, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Damla Efsane'nin babası Mehmet, annesi Ayyuş, ağabeyi Cafer Gökbulut ile dayısı Gökhan Gökbulut hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Ayrıca, Cafer Gökbulut hakkında damadın annesi Meryem Fidan'ı bıçakladığı için 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

KAYINPEDER SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İddianamede sanıkların ifadeleri de yer aldı. Sanık Mehmet Gökbulut'un ifadesinde, 'ibret olsun' diye cinayeti işlediğini söylediği, kızını kaçırdığı için damadına kızgın olduğunu, kına merasiminde damadını öldürmek için uygun anı beklediğini söylediği belirtildi.

GELİN OLAY ANINI ANLATTI

İddianamede ifadesi yer alan gelin Damla Efsane, olay anını anlatarak, kına töreninde huzursuzluk başladığını ve ortamın gerildiğini söyledi. Efsane, "Ben ortada oynadığım sırada dayım el işaretiyle müziği kestirdi. Aynı anda arkamdan sert bir şekilde itildim ve dengemi kaybederek yere düştüm. Düşmenin etkisiyle kendimden geçtim ve sadece kavga ile bağırış seslerini duydum" dedi.


Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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