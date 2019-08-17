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Kına gecesinde tüfekle vurulan 7 kişi hastanelik oldu

Samsun'da kına gecesindeki kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 1'i çocuk, 4'ü kadın toplam 7 kişi vurularak hastanelik oldu.

17.08.2019 00:27 Kına gecesinde tüfekle vurulan 7 kişi hastanelik oldu
Samsun'da kına gecesindeki kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 1'i çocuk, 4'ü kadın toplam 7 kişi vurularak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Taşdemir Mahallesi'nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kına gecesinde kız tarafı ile erkek tarafı arasında kavga çıktı. Kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu düğün yerinde bulunan Taner Kuytu, Melek Kuytu, Ferat Karabaş, Asiye Yıldırım, Emine Turan, Buse Cengiz ve Kerim Er adlı çocuk çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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