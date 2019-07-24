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Kına töreninde tavandan seken kurşunla ölen çocuk damat, toprağa verildi - EK

VURULMA ANI KAMERADAHüseyin Furkan Koca'nın, kına töreninde tabanca ile vurulma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

24.07.2019 21:45 Kına töreninde tavandan seken kurşunla ölen çocuk damat, toprağa verildi - EK

VURULMA ANI KAMERADA
Hüseyin Furkan Koca'nın, kına töreninde tabanca ile vurulma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde damat Hüseyin Furkan Koca'nın, salonda birbirine giren akrabalarını ayırmak için koşarak yanlarına geldiği sırada, kuzeni Muhammed G.'nin tabancayı ateşlemesiyle göğsünü tutup yere yığıldığı görüldü. Birkaç kişi yerde yaralı Hüseyin Furkan Koca'ya müdahale etmeye çalışırken, kalabalığın onların üzerlerine çıkıp, tekme tokat kavga etmeye devam etmeleri de görüntüye yansıdı.
İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,



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Kaynak: DHA

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