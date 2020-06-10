Kına ve düğün kıyafetlerine korona virüs engeli

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde düğünlerin ertelenmesi, kına ve düğün kıyafetlerine olan ilgiyi azalttı.

Kına ve düğün kıyafetlerine korona virüs engeli
10.06.2020 10:18 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:22
Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde düğünlerin ertelenmesi, kına ve düğün kıyafetlerine olan ilgiyi azalttı.

Korona virüs salgınının önüne geçilmesi için alınan tedbirler kapsamında düğün, nikah törenlerinde bazı kısıtlamalar getirilmişti. Kısıtlamalar dolayısıyla evlenme planları yapan çiftler, planlarını bir süre ertelemek zorunda kaldı. Düğün sezonu olmasına rağmen esnaf, kına ve düğün malzemeleri satışlarının oldukça düştüğünü söyledi. Kapalı çarşıda esnaflık yapan Erdal Onmaz; "20 yıldır esnafım. Korona virüs bizi çok etkiledi. Yeni yeni işler açılmaya başladı. İşler çok durgundu. İnşallah bundan sonrada daha iyi olur. Daha önceki senelerde daha iyiydi bu kına malzemeleri. Bu hastalıktan dolayı insanlar dışarı çıkmıyor. Düğün sektörü açılırsa her sektör açılır. Devlette düğüne teşvik ederse ve düğün salonları açılırsa, sektör hızlanırsa bizim işler de hızlanır, çok da güzel olur" dedi. Geçen senelerde günde en az 15-20 tane kına sattıklarını ifade eden Onmaz; "Ticaret iyiydi, güzeldi. Bu sezon daha yeni açıldı. Günde 1-2 taneyi zor veriyoruz. Hazırlıklarımız tamam düğünü bekliyoruz" dedi.

Yine Kapalı Çarşı'da esnaflık yağan Erkan Dalkıran da; "16 yıldır kapalı çarşıda esnafım. Ticaret ile uğraşıyorum. Çocuk giyim, bayan giyim üzerine. Şuanda işler tamamen durma aşamasında. 1 haftadır bir kıpırdama var ama virüs yüzde 80 etkiledi bizi. Devletin vermiş odluğu yardımlar ile ayakta duruyoruz. 3 aydır 1 tane satmış değiliz. Birde çocuklar çıkamadığından dolayı hem de müşteriler gelmiyor. Düğünler erteleniyor. Geçen sene bu aylarda gelen müşteriler ile birebir konuşma fırsatımız olmazdı, müşterilere yetişemezdik. Çoğu zaman siftah yapmadan günü bitiriyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan dün yapılan kabine toplantısında 15 Haziran'dan itibaren nikah salonları, 1 Temmuz'dan itibaren de düğün salonlarının kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacağı kararı alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir? Haber
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için ’Yük’ benzetmesi yapan valiyi görevden aldı Haber
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
CHP’li Mahmut Tanal’ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Meclis’te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak Haber
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar Haber
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın Haber
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Haberler››Güncel››Kına ve düğün kıyafetlerine korona virüs engeli - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:19: Normalleşme süreci, ailede çatışmalara yol açabilir mi? - Haber 10:19: Van merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı - Haber 10:19: ABD'den Guatemala'ya sınır dışı edilenler için uçak seferleri tekrar başladı - Haber 10:19: Ambulans helikopter traktör kazasında yaralanan genç için havalandı - Haber 10:18: Kına ve düğün kıyafetlerine korona virüs engeli - Haber 10:06: Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi - Haber 09:50: "FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı - Haber 08:55: Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti - Magazin 08:24: Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı - Haber 20:12: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek - Ekonomi