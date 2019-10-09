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Kınalı keklik satan kişiye 6 bin lira ceza kesildi

Muğla'nın Milas ilçesinde, doğadan yakalanan kınalı keklikleri sattığı tespit edilen kişiye 6 bin lira idari para cezası uygulandı.

09.10.2019 01:05
Muğla'nın Milas ilçesinde, doğadan yakalanan kınalı keklikleri sattığı tespit edilen kişiye 6 bin lira idari para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Milas Şefliği, sosyal paylaşım sitelerinde tespit edilen kınalı keklik satışı ilanı üzerine çalışma başlattı.
Afyonkarahisar'dan Milas'a kınalı keklik getirildiği ihbarını alan emniyet ekipleri, Halil Bey Bulvarı'nda, park halindeki araçta arama yaptı.
Araçta, 2 plastik kasada muhafaza edilen 8 kınalı keklik bulan ekipler, araçtaki Celalettin E.'ye yaban hayvanı ticareti yaptığı gerekçesiyle 6 bin lira idari para cezası uyguladı.
Kınalı keklikler ise doğaya salındı.
Kınalı keklik satan kişiye 6 bin lira ceza kesildi

Kınalı, Muğla, Milas, Güncel

Kaynak: AA

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