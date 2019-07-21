Kınalıada'da anlamlı dostluk maçı

Taksim spor
ve Sarıyer
veteran takımları, Türk futbolunun efsane ismi eski Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sarıyerli Eyüp
Odabaşı'nı ölümünün 4. yılında yaptıkları dostluk maçıyla andı.
Kınalıada Barsamyan Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen mücadele öncesi konuşma yapan spor yazarı Aram Kuran, organizasyonun önemine değindi.
Taksimspor Kulübü Başkanı Garo Hamamcıoğlu ve Sarıyer veteran takım kaptanı Eyüp Şengül'e teşekkür eden Aram Kuran, "Her yıl Kınalıada'da Türk Futbolu'na örnek olmuş değerli büyüklerimizi birlikte anmak ve genç nesle örnek sporcuları unutturmamak adına yaptıklarınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.