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Kınalıada'da şehir hatları iskelesi açıklarında silahla ateş açan magandalar yakalandı

Kınalıada'da şehir hatları iskelesi açıklarında silahla ateş açan magandalar yakalandıİSTANBUL - Kınalıada'da şehir hatları iskelesi açıklarında silahla ateş açan şahıslar paniğe neden oldu.

28.09.2019 15:47
Kınalıada'da şehir hatları iskelesi açıklarında silahla ateş açan magandalar yakalandı
İSTANBUL - Kınalıada'da şehir hatları iskelesi açıklarında silahla ateş açan şahıslar paniğe neden oldu. Polis tarafından 4 şahıs yakalanırken olayda kullanılan silah ele geçirildi.
Kınalıada şehir hatları iskelesi açıklarında geçtiğimiz günlerde 4 şahıs, silahla ateş açarak paniğe neden olmuştu. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Adlarının Ali A.Mehmet Ç.(38), Mustafa K.ve Muammer Burçak Y.olduğu tespit edilen şahıslar polis tarafından yakalanırken, olayda kullanılan silah Mehmet Ç. isimli şahıstan alındı.
Şahıslar, adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kınalıada'da şehir hatları iskelesi açıklarında silahla ateş açan magandalar yakalandı

Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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