Kındığılı: "Başörtülüler bu ülkenin asli unsurudur"

Diyanet-Sen Erzurum Şube Başkanı Mükremin Kındığılı, "Başörtülü kardeşlerimiz bu ülkenin aslı unsurudur, tıpkı başı açık kardeşlerimiz gibi. Kimse bu saatten sonra başörtüsü hazımsızlığı yapmaya kalkmasın" dedi.Diyanet-Sen Erzurum Şube Başkanı Mükremin Kındığılı, başörtüsünü bir türlü içlerine sindiremeyen gazeteci Can Ataklı ve onun gibi düşünen başörtüsü düşmanlarının bu görüntülerden son derece rahatsız olduklarını ve bu rahatsızlıklarını izleyicileri ile paylaşmaktan da geri kalmadıklarını söyledi.Başörtülü bir öğretmenin Eba kanalından ders anlatmasının "facia" olduğunu dile getiren Ataklı'ya sert tepki gösteren Diyanet-Sen Erzurum Şube Başkanı Kındığılı, "Bu ülkede başörtülü, başı açık herkes kardeştir, akrabalar arasında başörtülü olan da başı açık olan da vardır. Başörtülü bir öğretmenin çıkıp dersini anlatması kadar doğal bir durum olamaz. Kaldı ki Hristiyan veya başka dinlere mensup ülkelerde de başörtülü öğretmenler, doktorlar, mühendisler vs. başörtülüleri ile mesleklerini icra etmektedir. Bu en temel insan hakkıdır. Bir gazeteci olarak yıllardır başörtülü kardeşlerimize uygulanan kamu yasağının ne denli bir insan hakkı ihlali olduğunu belirtmesi gereken Can Ataklı adeta krize girmiş bir şekilde bunun insan hakları ile ilgili bir durum olmadığını söylüyor. Peki ne ile ilgili bir durumdur sayın Ataklı?" diye sordu.Kındığılı, kamuda başörtü yasağının Memur-Sen ve bağlı sendikaların imza kampanyaları ve girişimleri sonucu son bulduğuna dikkati çekerek, "Birileri hala başörtülü kardeşlerimizin üniversiteye gitmesinden bir meslek sahibi olmasından son derece rahatsızlar. Öğrenciler başörtülü öğretmeni görüp örnek alırsa ne olacakmış. Hayatlarında hiç başörtülü öğretmen görmeyen öğrenciler varmış. Sayın Ataklı siz nerede yaşıyorsunuz. Bilmiyorsanız hatırlatalım. Burası Türkiye, nüfusunun kahir ekseriyeti Müslüman olan bir ülke Siz hiç merak etmeyin öğrencilerimiz başörtülü annesini de başı açık ablasını da, başı açık öğretmenini de, başörtülü doktorunu da gayet normal karşılıyor. Olması gereken de budur. Sizin gibi onun başörtü ile bir derdi yok. Bu toplumun başörtü sorunu yok. Başörtüsünden rahatsız olan ve hazımsızlık çeken sizsiniz. Bir an önce bu hazımsızlığınızdan kurtulmanız kendi sağlığınız ve toplum sağlığı açısından son derece önemlidir. Bu toplumu ayrıştırmaya, birlik ve beraberliğimizi bozucu açıklamalar yapmaya kesinlikle hakkınız yok" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA