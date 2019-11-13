King Richard Filmi

Tüm dünya tarafından yakından takip edilen tenis yıldızları Venus Williams ve Serena Williams'ın babalarını konu edinecek olan King Richard, Richard Williams'ın profesyonel hayatı ve kızları ile olan ilişkisini odağına alacak. Yönetmenliğini Reinaldo Marcus Green ve senaristliğini ise Zach Baylin'in üstlendiği film
in başrolünde ünlü oyuncu Will Smith yer alıyor.Yönetmen:
Reinaldo Marcus GreenSenaryo:
Zach BaylinOyuncular:
Will SmithFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
King RichardYapımcı Firma:
Warner Bros.Yapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi:
27.11.2020 King Richard Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.