Kingston Canvas Select Plus, yeni microSD ve SD Kart ailesi

Kingston'dan yeni microSD ve SD Kart ailesi: Canvas Select Plus



Olağanüstü Performans, Hız ve Dayanıklılık İçin Tasarlandı



Kingston Technology Company'nin flaş bellek iştirakı Kingston Digital, Inc., yeni Canvas Select Plus microSD ve SD kart serisini piyasaya sürdüğünü duyurdu. Kingston, orijinal Canvas Select Kart serisini daha hızlı ve daha yüksek kapasiteli Canvas Select Plus'la değiştirerek telefonlar ve dijital kameralar için vazgeçilmez bir seri sunuyor.



Kingston'ın Canvas Select Plus bellek kart serisi sağladığı daha yüksek hızlar, daha fazla güvenilirlik ve 512 GB'a varan kapasiteleriyle kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için tasarlanıyor. Canvas Select Plus, yüksek kalitedeki içerikleri aktarırken Class 10 UHS-I hızlarını 100MB/s'ye kadar çıkararak; daha hızlı uygulama yükleme, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar aktarma, tam uzunlukta HD videolar kaydetme ve düzenleme gibi ağır iş yükleri için ihtiyaç duyulan hızları sağlıyor.



Yeni Canvas Select Plus microSD kartı; muhteşem hızlarda uygulama açma ve yükleme işlemleri için A1 uygulama performans sınıfında tasarlanarak Android cihazlar için optimize ediliyor. Son teknolojiyle geliştirilmiş yeni özelliği ile kullanıcılara yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve 4K video çekimi sağlayan kart; yoğun grafikli multimedyalar için yeterli hız ve depolama sağlayarak güçlü bir uygulama deneyimi sunuyor.



Kingston Canvas Select Plus Teknik Özellikler



Kapasiteler216GB, 32GB, 64GB, 128GB



Performans380MB/s okuma, 10MB/s yazmaya hızı, UHS-I Speed Class 1 (U1)



Boyutlar24mm x 32mm x 2,1mm



BiçimlendirmeFAT32 (SDHC 16GB-32GB), exFAT (SDXC 64GB-128GB)



Çalışma Sıcaklıkları-25? ile 85? arası



Saklama Sıcaklıkları-40? ile 85? arası



Voltaj3,3V



GarantiÖmür boyu



Daha fazla bilgi için kingston.com/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

