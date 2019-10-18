Kingston Kurumsal SSD'ler Artık VMware Ready Statüsüne Sahip

Kingston Kurumsal SSD'ler Artık VMware Ready Statüsüne SahipDC500 Serisi SSD'ler, vSAN Ortamı ve vSphere Sunucularında Onaylandı



Kingston Technology Company Inc'in Flash bellek iştiraki, bellek ürünleri ve teknoloji çözümlerinde uzman Kingston Digital Inc.; kurumsal sınıf DC500 serisi SSD'lerinin artık VMware Ready statüsüne sahip olduğunu duyurdu. Ayrıntılı bir onay sürecinin ardından elde edilen bu statü; Kingston DC500R ve DC500M kurumsal SSD modellerinin VMware'in en yüksek onay düzeyini elde ettiğini ve üretim ortamlarına yönelik VMware vSAN ve vSphere'de desteklendiğini gösteriyor.



VMware Teknoloji İş Ortaklığı Program Direktörü Kristen Edwards;



"Kingston DC500 serisi SSD'lerin; spesifik VMware karşılıklı çalışma standartlarını karşıladığını ve VMware bulut altyapısıyla verimli bir şekilde çalıştığını belirten VMware Ready logosu almaya hak kazanmasından mutluluk duyuyoruz. Bu statü; müşterilere Kingston kurumsal SSD modellerini üretim ortamlarında güvenli bir şekilde kullanabileceklerini ve müşteri ortamlarında değer alma süresini hızlandırabileceklerini gösteriyor." dedi.



Kingston Kurumsal SSD Ürün Müdürü Cameron Crandall ise şunları söyledi:



"Kingston, kurumsal iş yükleri için yüksek düzeyde sürdürülebilir performans sunan daha da önemlisi hem öngörülebilir hem de tutarlı olan sınıfının en iyi kurumsal SSD modellerini geliştirmek için kararlı bir şekilde çalışıyor. VMware'in bu sertifikası, müşterilerin sanal masaüstü altyapısı, operasyonel veri tabanları; web yayınları ve veri analizleri gibi hem okuma odaklı hem de karışık iş yüklerine sahip uygulamalar için DC500 serimizin sunduğu performans ve değerden yararlanacaklarını garanti ediyor."



vSAN ortamlarına ve vSphere sunucularına yüklenen DC500R ve DC500M sürücüler; sanallaştırma gibi okuma odaklı ve karışık iş yüklerine sahip uygulamalar için üstün Servis Kalitesi (QoS) sunuyor. Kingston veri merkezi serisi SSD'ler; farklı blok boyutları ve sıra derinliklerindeki giriş çıkış ve gecikme dağılımlarını ölçen şirket içinde geliştirilmiş; kapsamlı QoS test programları kullanılarak tasarlanıyor ve ardından tutarlılıkla ilgili katı spesifikasyonlarımıza göre ayarlanıyor. Hem DC500R hem de DC500M; yüksek iş hacmi ve öngörülebilir giriş çıkış sağlarken bir yandan da %99,9999 tutarlılık sunan düşük gecikme oranına göre ayarlanıp test ediliyor.



VMware Ready program; müşterilerin VMware bulut altyapısıyla çalışma sertifikasına sahip iş ortağı ürünlerini bulmalarını kolaylaştıran Technology Alliance Partner (TAP) programına ortak markalardan biri. Müşteriler bu ürün ve çözümleri kullanarak proje risklerini azaltabiliyor ve özel tasarım çözümler üzerinden maliyet tasarrufu sağlıyor. Dünya çapında binlerce üyesi olan VMware TAP programında; türünün en iyisi olan teknoloji iş ortakları her müşterinin benzersiz ihtiyaçlarına yönelik en iyi uzmanlığı ve kurumsal çözümü sunma kararlılığını paylaşıyor.



Kingston DC500 serisi SSD'leri burada yer alan online VMware Solution Exchange (VSX) sayfasında bulabilirsiniz. VMware Solution Exchange, VMware iş ortakları ve geliştiricilerinin müşterileri için zengin pazarlama içerikleri ve indirilebilir yazılımlar yayınlayabildiği bir online pazar yeridir.

Kaynak: Teknotalk.com