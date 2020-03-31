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Kınık Belediyesi işçileri dezenfeksiyon tüneli yaptı

Kınık Belediyesi işçileri tarafından hazırlanan dezenfekte tüneli, Hükümet Konağı ve ilçedeki hastanede kullanıma sunuldu.

31.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:01
Kınık Belediyesi işçileri dezenfeksiyon tüneli yaptı
Kınık Belediyesi işçileri tarafından hazırlanan dezenfekte tüneli, Hükümet Konağı ve ilçedeki hastanede kullanıma sunuldu.
Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçe genelinde alınan tedbirlerin devam ettiğini belirtti.
Alınan tüm önlemlere rağmen vatandaşları evlerinde kalmaya davet ettiklerini vurgulayan Doğruer, belediye işçilerinin de salgınla mücadeleye destek olmak amacıyla dezenfekte tüneli tasarlandığını kaydetti.
Dezenfekte tünelinin Hükümet Konağı ve Kınık Devlet Hastanesi girişine konulduğunu vurgulayan Doğruer, "Bu iki kurumumuz da vatandaşlarımız tarafından ziyaret ediliyor. Bu süreçte çalışan kamu görevlilerinin ve vatandaşlarımızın sağlığını güven altına almayı hedefledik." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Kınık Belediyesi, Hükümet, Kınık, Sağlık
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Haberler ›› Sağlık ››Kınık Belediyesi işçileri dezenfeksiyon tüneli yaptı - Haberler
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