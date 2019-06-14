14.06.2019 00:14
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Kınık Ziraat Odası Başkanı zimmet iddiasıyla tutuklandı

Kınık Ziraat Odası Başkanı zimmet iddiasıyla tutuklandı

Kınık Ziraat Odası Başkanı Murat Tosun, zimmet iddiasıyla tutuklandı.

Kınık Ziraat Odası Başkanı Murat Tosun, zimmet iddiasıyla tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kınık Cumhuriyet Savcılığı, ziraat odası hesaplarında usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
Hesaplarda yapılan incelemeler sonucu usulsüzlük yapıldığının belirlenmesi üzerine Murat Tosun, emniyete davet edildi.
Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından savcılık tarafından ifadesi alınan Tosun, zimmet iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Murat Tosun, 2015 yılından beri Kınık Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürütüyordu.
Kaynak: AA
Cumhuriyet Savcılığı, Murat Tosun, Kınık, Güncel

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