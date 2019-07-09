09.07.2019 12:30
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Kinsey Wolanski, Kupa Amerika Finali öncesi yakalanıp gözaltına alınmış

Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nde sahaya giren Kinsey Wolanski'nin, Brezilya'nın şampiyon olduğu Kupa Amerika Finali'nde sahaya girmeyi düşündüğü ancak yakalandığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz ay Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Madrid'deki Şampiyonlar Ligi Finali'nde giydiği bir mayo ile sahanın ortasına dalan Kinsey Wolanski bu kez benzer bir gösteriyi Kupa Amerika Finali için denedi.

GÜVENLİKLER YAKALAMIŞ

YouTuber Vitaly Zdorovetskiy ve sevgilisi Kinsey Wolanski Brezilya ile Peru arasında oynanan final için sahaya girme planları yaparken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Kılık değiştiren çift o görüntülerini Instagram sayfasında paylaşarak Kupa Amerika Finali için yeni bir macera denediklerini ancak güvenlik görevlileri tarafından yakalandıklarını ve hapse atıldıklarını açıkladı.

GÖZALTINA ALINMIŞLAR

YouTuber Vitaly Zdorovetski'nin kız arkadaşı ikilinin Brezilya'nın Peru'ya karşı kazandığı zaferde başka bir eylem planladıklarını kabul etti. Bir süre gözaltında tutulan çift tahliye edildikten sonra bir video yayınlayarak Kupa Amerika planının başarısız olduğunu ve Brezilya'nın tadını çıkardıklarını söyledi.

Wolanski'nin Instagram takipçileri geçen ay Wanda Metropolitano'daki Şampiyonlar Ligi Finali'nin ardından 230 binden iki milyonun üzerine çıkmıştı.

Kinsey Wolanski, Kupa Amerika Finali öncesi yakalanıp gözaltına alınmış

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Amerika Birleşik Devletleri, Liverpool, Brezilya, Magazin, Spor

YORUMLAR (9)
DR: Ağır ceza verilecek ve güvenliği riske attığı için ömür boyu hapis ve yüklü miktarda para cezası olacak fahişelik yapacak olan evinde yapsın yada pc de yapsın
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SABIRLI: şu kadına bi kupa verin Eyyy uefa.. her final maçını basıyor
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BİR GARİB OSMANİYELİ.: aslında hökümet kıdem tazmitanının vergisinide almalı çok geliyorda.
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BİR GARİB OSMANİYELİ.: walla eyi cesaret şampuanlığa doğru koşuyor
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MURAT: Evet haklısınız
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6.FİLO: Bayanı bizim ülkemizde yakalasalar göz altından önce ne altlara alırlar
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OSMANİYE: BIRAKIN ARTIK ŞU İŞÇİNİN YAKASINI BIRAKIIIIN !!!!!! BİR KIDEM TAZMİNATIMIZ VAR ONA DA GÖZ DİKTİNİZ YETER YA BU NEDİR ARKADAŞ
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ANA: ALLAH AKIL FİKİR VERSİN CÜMLEMİZ AMİN :D
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ADINIZI YAZIN: Bizim ülkede sahaya girse ya takipçisi anında 2 milyonu bulur :)
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