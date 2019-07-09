Kinsey Wolanski, Kupa Amerika Finali öncesi yakalanıp gözaltına alınmış

Geçtiğimiz ay Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Madrid'deki Şampiyonlar Ligi Finali'nde giydiği bir mayo ile sahanın ortasına dalan Kinsey Wolanski bu kez benzer bir gösteriyi Kupa Amerika Finali için denedi.

GÜVENLİKLER YAKALAMIŞ

YouTuber Vitaly Zdorovetskiy ve sevgilisi Kinsey Wolanski Brezilya ile Peru arasında oynanan final için sahaya girme planları yaparken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Kılık değiştiren çift o görüntülerini Instagram sayfasında paylaşarak Kupa Amerika Finali için yeni bir macera denediklerini ancak güvenlik görevlileri tarafından yakalandıklarını ve hapse atıldıklarını açıkladı.

GÖZALTINA ALINMIŞLAR

YouTuber Vitaly Zdorovetski'nin kız arkadaşı ikilinin Brezilya'nın Peru'ya karşı kazandığı zaferde başka bir eylem planladıklarını kabul etti. Bir süre gözaltında tutulan çift tahliye edildikten sonra bir video yayınlayarak Kupa Amerika planının başarısız olduğunu ve Brezilya'nın tadını çıkardıklarını söyledi.

Wolanski'nin Instagram takipçileri geçen ay Wanda Metropolitano'daki Şampiyonlar Ligi Finali'nin ardından 230 binden iki milyonun üzerine çıkmıştı.