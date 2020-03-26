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Kinsey Wolanski kimdir? Kinsey Wolanski kaç yaşında? Kinsey Wolanski sevgilisi, hayatı

Kinsey Wolanski nereli? Şampiyonlar Ligi Finali'nde Tottenham'la Liverpool maçı sırasında sahaya yarı çıplak inerek hafızalara kazınan Kinsey Wolanski hayatı merak ediliyor. 1996 yılında Amerika'da doğdu. Mayo mankeni olarak bilinen Kinsey Wolanski sevgilisi kim? İşte, Kinsey Wolanski hakkında detaylar...

26.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:37
Kinsey Wolanski kimdir? Kinsey Wolanski kaç yaşında? Kinsey Wolanski sevgilisi, hayatı

Kinsey Wolanski, mayo mankeni olarak tanınıyor. Öte yandan birçok dergide kapak oldu, çeşitli reklamlarda da boy gösterdi. Dünyaca ünlü basketbolcu Bryant'ın hayatını kaybetmesi sonrası da Erkekler Ski Dünya Kupası'nda sahaya indi. Peki, Kinsey Wolanski yaşı kaç?

KİNSEY WOLANSKİ KİMDİR?

Amerikalı mayo modeli Wolanski, 30 Ağustos 1996 tarihinde ABD Los Angeles'de dünyaya geldi. Kinsey Wolanski'nin boyu 1.68 cm'dir. Şampiyonlar Ligi Finali'nde Tottenham 'la Liverpool maçı sırasında sahayamayosuyla çıkarak dünya basınında gündem olmuştu. Olayın ardından sosyal medya hesabında takpçi oranı hızla arttı.

Kinsey Wolanski kimdir? Kinsey Wolanski kaç yaşında? Kinsey Wolanski sevgilisi, hayatı

Kinsey, erkek arkadaşı Vitaly Zdorovetskiy'nin açtığı yeni bir sitenin tanıtımı için sahaya atladığını belirtmişti. Tanıtımın ardından söz konusu site 4 milyon dolar reklam geliri elde etti. Ardından Kobe Bryant'ın ölümü sonrası da Erkekler Ski Dünya Kupası'nda piste girdi.

Kinsey Wolanski kimdir? Kinsey Wolanski kaç yaşında? Kinsey Wolanski sevgilisi, hayatı

ABD'DE SAYISIZ REKLAM FİLMİNDE OYNADI

Manken olan Wolanski, sırasıyla Maxim, Sports Illustrated ve FHM'de bir çok derginin kapak yüzü oldu. Ayrıca BLVD Dergisi'nin kapak kızı da olan Kinsey Wolanski Amerika'da birçok firmanın da reklamlarında yer aldı. 2019 yılı verilerine göre yaklaşık kazancı 1 milyon ABD Doları civarında olduğu biliniyor. Ünlü yıldız ayrıca sosyal medya hesaplarında paylaştığı sıra dışı videolarıyla da son dönemde dikkat çekiyor.

Kinsey Wolanski kimdir? Kinsey Wolanski kaç yaşında? Kinsey Wolanski sevgilisi, hayatı
Kinsey Wolanski kimdir? Kinsey Wolanski kaç yaşında? Kinsey Wolanski sevgilisi, hayatı
Kinsey Wolanski kimdir? Kinsey Wolanski kaç yaşında? Kinsey Wolanski sevgilisi, hayatı
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Liverpool, Tottenham, Gündem, Magazin, Güncel

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