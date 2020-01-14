Kinsey Wolanski, sahilde verdiği göğüs dekolteli pozlarla dikkat çekti

Geçtiğimiz sezon Tottenham ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girerek gündem olan Kinsey Wolanski, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

Instagram hesabında 3,2 milyon takipçisi bulunan Wolanski, sahilde verdiği göğüs dekolteli pozları takipçileriyle paylaştı. 23 yaşındaki Wolanski'nin "Bazen kameranın arkasında tercih ederim" notuyla yaptığı paylaşım 265 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

YAPTIĞI SPORLA GÜNDEM OLMUŞTU

Meksika'daki tatili bittikten sonra Amerika'ya dönen Wolanski, formunu koruyabilmek için spora geri dönerken, yaptığı egzersizleri geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Yaptığı bu paylaşım, takipçilerinin beğenisini kazandı.

İşte Kinsey Wolanski'nin Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlardan bazıları: