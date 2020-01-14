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Kinsey Wolanski, sahilde verdiği göğüs dekolteli pozlarla dikkat çekti

2019 Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girerek dikkatleri üzerine çeken Kinsey Wolanski, bu kez sahilde verdiği göğüs dekolteli pozlarla gündem oldu. Wolanski'nin "Bazen kameranın arkasında tercih ederim" notuyla yaptığı paylaşıma binlerce beğeni geldi.

14.01.2020 00:25 | Son Güncelleme: 14.01.2020 00:32

Geçtiğimiz sezon ile arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girerek gündem olan Kinsey Wolanski, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

hesabında 3,2 milyon takipçisi bulunan Wolanski, sahilde verdiği göğüs dekolteli pozları takipçileriyle paylaştı. 23 yaşındaki Wolanski'nin "Bazen kameranın arkasında tercih ederim" notuyla yaptığı paylaşım 265 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

YAPTIĞI SPORLA GÜNDEM OLMUŞTU

Meksika'daki tatili bittikten sonra Amerika'ya dönen Wolanski, formunu koruyabilmek için spora geri dönerken, yaptığı egzersizleri geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Yaptığı bu paylaşım, takipçilerinin beğenisini kazandı.

İşte Kinsey Wolanski'nin Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlardan bazıları:

Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Kinsey Wolanski, bu kez yaptığı sporla gündemdeŞampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Kinsey Wolanski, bu kez yaptığı sporla gündemde

Kinsey Wolanski, sahilde verdiği göğüs dekolteli pozlarla dikkat çekti

Liverpool, Tottenham, Instagram, Magazin, Spor


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