KİP, Altınordu Futbol Kulübü'nün "Centilmenlik Sponsoru" oldu

Erkeklere hayatın her anında stilleriyle kendilerini rahatça ifade edebilecekleri koleksiyonlar sunan KİP, Altınordu Futbol Kulübü'nün bir yıl süreyle "Centilmenlik Sponsoru" oldu.KİP'ten yapılan açıklamaya göre, KİP'in sahiplendiği erkeğin stilinden yaşam biçimine her alanda "Centilmenlik" mottosuyla Altınordu Futbol Kulübü'nün "iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu" yetiştirme felsefesi, iki markayı bu sponsorluk anlaşmasında buluşturdu.Sponsorluk çerçevesinde 2019-2020 sezonunda Altınordu Futbol Kulübü'nün oyuncuları ve teknik kadrosu, KİP kombinleriyle kamuoyunun önüne çıkacak. Anlaşma çerçevesinde KİP, Altınordu Futbol Kulübü oyuncularına stillerinden kişisel bakıma bir centilmenin yaşam biçimini şekillendiren birçok konuda özel eğitimler de verecek."Altınordu Futbol Kulübü ile KİP, ilham verici bir iş birliğine imza attı"Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan, Türkiye 'de örnek bir futbol kulübü olarak tanınan ve ününü dünyaya taşıyan Altınordu Futbol Kulübü gençlerine "Centilmenlik Sponsoru" olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti.Kuruluş hikayesi 1978'e uzanan ve Türkiye'nin ilk erkek moda markalarından biri olan KİP'in, aynı zamanda erkeklerin hayatına değer kattığına işaret eden Doğan, şunları kaydetti:"KİP, belki de erkeklerin ilk takım elbise ile tanışmalarını sağlamış adeta bir klasik... Köklü bir geçmişi olan, her yaptığı işi değerler üzerine kurgulayan, doğduğu topraklara yatırıma önem veren, dünyaya açılma hedefinde adım adım ilerleyen, erkeğin stilinden yaşam biçimine her alanda 'centilmenlik' kavramını sahiplenen, felsefesi olan bir marka...Altınordu Futbol Kulübü ile KİP, bu anlamda birbiriyle geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için yol arkadaşlığı yapabilecek, felsefeleri örtüşen, ilham verici bir iş birliğine imza attı. Altınordu Futbol Kulübü'nün kuruluş öyküsü, 'İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu' yetiştirme felsefesi, gençlere, geleceğe yaptığı yatırımlar bizi çok heyecanlandırdı. Bu kulüpte oynayan, akademiye kabul edilen tüm sporcular sadece iyi futbol oynadıkları için burada değil, hayatın her alanında centilmenlikleriyle de öne çıkan bunu yaşam biçimi haline getiren bireyler...""KİP'te 2020 yılını 'yurt dışında büyüme yılı' ilan ettik"Zeynep Doğan, grup olarak ilkleri hayata geçirmeyi sevdiklerini ve özellikle geleceğe yönelik, yenilikçi, farkındalık sağlayan projelerin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurgulayarak, "Türkiye genç bir nüfusa sahip ve dünyada perakende sektöründe orta vadede müşteri olarak en büyük payı alacak Z kuşağının çok duyarlı olduğu, sosyal farkındalık sağlayacak, onların kalplerine dokunacak iş birlikleri bizi çok heyecanlandırıyor. KİP markamızla uzun vadeli, geleceğe odaklı başarılara önem veriyoruz. Tıpkı Altınordu Futbol Kulübü gibi… İki köklü marka arasındaki iş birliğinin ana motivasyonu da bu oldu." değerlendirmesinde bulundu.KİP'in geleceği doğru kurgulayarak globalleşme yolunda önemli adımlar atan güçlü bir marka olduğunu belirten Doğan, şunları kaydetti:"Bu yılı da sürdürülebilir ve karlı büyüme hedeflerimize uygun olarak yüzde 20 büyüme ile kapatmayı planlıyoruz. KİP'in 63'ü Türkiye'de olmak üzere 74 mağazası ve 100 satış noktası bulunuyor. 2019'da hedef coğrafyalarımız Orta Asya, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Balkanlar'da güçlü büyüme planlarımızın ilk adımlarını attığımız bir yıl yaşadık.Yurt dışı operasyonumuzu başlattığımız Romanya'da hizmete giren mağazamız ile KİP'e Doğu Avrupa'nın kapıları da açılmış oldu. Bu ülkede öncelikle derinleşerek büyümeyi ve orta vadede 8 mağaza açmayı planlıyoruz. Romanya'dan sonraki durağımız Ukrayna olacak. KİP'te 2020 yılını 'yurt dışında büyüme yılı' ilan ettik. 2020'nin ilk yarısında Romanya, Kuzey Irak, Gürcistan ve Azerbaycan gibi hedef coğrafyalarımızda 5 mağaza birden açacağız. Yılın ikinci yarısı için hedefimiz ise her ay bir yeni KİP mağazası açmak.""KİP'i güncelledik, Millennial'ların payı yüzde 50'yi aştı"Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Doğan, KİP'in köklü bir geçmişe sahip olmasının yanı sıra değişen moda, müşteri, teknoloji dinamiklerini doğru ve zamanında yorumlayan, buna göre güncellenen bir marka olduğunu da aktararak, "Karşımızda teknolojiyi ve interneti hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak gören, hatta yataktan çıkmadan e-postalarına bakan, farklılaştırılmış ürün ve deneyim arayışında olan, sıradanlıktan uzak, değerlere önem veren, farkındalığı yüksek bir kuşak; Millennial müşteri vardı. Yaklaşık 5 yıl önce hayata geçirdiğimiz renovasyon süreciyle KİP'te büyük değişim yaşandı. Casual'ın payı koleksiyonlarımızın 3'te 2'sini kapsar duruma geldi. Traveller ile başlayan fonksiyonel fayda sağlayan yenilikçi ürünlerin ve marine gibi kapsül koleksiyonların yoğunluğu arttı." ifadelerini kullandı.Mağaza konseptlerinin yenilendiğini bildiren Doğan, şunları kaydetti:"Millennial'ların dijital dünyadaki varlığından hareketle iletişim ve pazarlama yatırımlarımızda dijitalin payı yüzde 70'lerin üzerine çıktı. Millennial müşteri ile etkileşimi artırmak için KİP Gentlemens Day, KİP Gentlemens Life, influencer iş birlikleri gibi yenilikçi dijital projeleri hayata geçirdik. Bu gençleşme sürecinde yaptığımız yatırımlar sayesinde KİP mağazalarına gelen Millennial olarak nitelendirilen 35 yaş altındaki müşterilerin payı 5 yıl önceki yüzde 28 seviyelerinden yüzde 50'nin üzerine çıktı.""Yeni dönemde zihnimizi biraz da Z kuşağına yoracağız"Zeynep Doğan, KİP'in müşteri trafiğinde Millennial'larda elde edilen başarının memnuniyet verici olduğunu, sıranın heyecanın, özgürlüğün, başarının ve yaratıcılığın jenerasyonu olarak da tanımlanan Z kuşağına geldiğini aktardı.Doğan, devamla şunları kaydetti:"Yeni dönemde zihnimizi biraz da 2035 yılında dünya nüfusunun yüzde 75'ini oluşturması beklenen, genç olmalarının yanı sıra aynı zamanda dünya perakendesinde çok önemli bir tüketici konumuna gelecek, önemli bir satın alma gücüne sahip, dijital çağa doğmuş, 7/24 online olan Z kuşağına yoracağız. Bu öyle bir kuşak ki dijital olarak çok aktifler. Günde 4 saatlerini video izleyerek geçiriyorlar. Emojilerle konuşuyorlar. Klasik bir ünlü ilgilerini çekmiyor, bunun yerine influencer'ları, YouTuber'ları takip etmeyi tercih ediyor, deneyimlerine değer veriyorlar. Dijitalde sosyalleşiyorlar ve boş zamanlarının yüzde 74'ünde online mecralardalar. Online ve e-ticaret onlar için vazgeçilmez. Dünyayı daha iyi bir yer yapan ve bunun için çaba gösteren markaları seviyorlar. Spor ve özellikle futbol içerikleri en çok ilgilerini çeken başlıklar arasında.Altınordu Futbol Kulübü, genç yetenekleri 6 yaşından itibaren keşfediyor ve 'Geleceğin Yıldızları'nı yetiştiriyor. Altınordu ile yaptığımız iş birliği, özellikle dünyayı daha iyi bir yapmaya çaba gösteren markalara ilgi duyan Z kuşağının beklentilerini karşılama anlamında çok değerli. KİP markamız ile ilgili Z kuşağında önemli bir sosyal farkındalık sağlayacağımıza inanıyoruz.""Online mağazacılıkta yılın 9 ayında büyümemiz yüzde 60'ların üzerine çıktı"Dijital bir dünyanın içinde doğan ve internetin olmadığı bir dünyayı bilmeyen Z kuşağıyla etkileşimi artırmayı hedefleyen bir marka olarak online'ın büyüme planları içindeki payının artmasının doğallığını da vurgulayan Doğan, "Büyüme stratejimizde online çok hızlı ve güçlü bir ivmeye sahip. Dijital nesil, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de online için inanılmaz bir potansiyel oluşturuyor. KİP olarak online mağazacılıkta yılın 9 ayında büyümemiz yüzde 60'ların üzerine çıktı. Online'ın grup olarak toplam ciromuz içindeki payının bu yılın sonu itibarıyla yüzde 5'e ulaşmasını planlıyoruz. Hedefimiz ise bu oranı 5 yıl içinde yüzde 15'e çıkarmak." ifadelerini kullandı.- "Centilmenlik bizi biz yapan değerlerin en başında yer alıyor"Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan da KİP gibi önemli bir markayla yapılan iş birliğini çok önemsediğine işaret ederek, "Altınordu Kulübü'ne yapılan her katkıyı, bu toprakların çocuklarını daha iyi yarınlara kavuşturmak için verilen destek olarak görüyoruz. Yalnız değiliz ve şimdi artık daha cesaretliyiz." değerlendirmesinde bulundu.Özkan, Altınordu'nun "iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu" mottosunun en önemli değerlerinden birini centilmenliğin temsil ettiğini belirterek, "Bizi biz yapan değerlerin en başında centilmenlik yer alıyor. Centilmen insan; rakibine, taraftara, hakeme, futbol ailesinin tüm bireylerine, dünya üzerinde yaşayan her canlıya karşı sevgi ve saygı duygularını besler. Son dönemde önemini yitirmiş centilmenlik kavramına sahip çıkan KİP'e özel teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.