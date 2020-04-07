Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KİPAŞ'tan Milli Dayanışma Kampanyasına destek

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, korona virüs (Kovid-19) salgını kapsamında 'Biz bize yeteriz' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına 1.5 Milyon TL destekte bulunduklarını açıkladı.

07.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:28
KİPAŞ'tan Milli Dayanışma Kampanyasına destek
Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, korona virüs (Kovid-19) salgını kapsamında 'Biz bize yeteriz' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına 1.5 Milyon TL destekte bulunduklarını açıkladı.

Öksüz, yaptığı açıklamada, Kipaş Grubu olarak 1.5 milyon, Kipaş Grubu iştiraki olan Akedaş olarak da 1 milyon lira destekte bulunduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu kampanyaya biz Kahramanmaraşlı sanayiciler olarak elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. Diğer sanayici arkadaşlarımızda kampanyaya katılıma devam ediyor. Esas biz sanayiciler olarak, Cumhurbaşkanımızın çok önemli bulduğumuz ve desteklediğimiz istihdamla ilgili görüş ve hedeflerine titizlikle riayet etmeye çalışıyoruz. Malum, kriz ekonomiyi de etkiledi. Sadece sağlıkla kalmıyor, zincirin halkaları da var. İstihdamı asla düşürmeyi düşünmüyoruz. Çalışanlarımızı işten çıkarmayı düşünmüyoruz. Tabi ki şunun bilincindeyiz; Ramazan paketi, yardım paketi, bunlar güzel şeyler olabilir ama esas olan şey çalışanlarımızın, vatandaşlarımızın her ay evine maaşının girmesi lazım" dedi.

Öksüz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Biz çalışanlarımıza gelecek seneki izinlerini bile kullandırmaya başladık. Çünkü sipariş alamıyoruz, şu anda mevcut bağlantıları Avrupa çekmiyor. Artık ekonomi birbirine bağlı, biz sanayiciler olarak dünyaya bağlı çalışıyoruz. İster istemez etkileniyoruz bundan. Devletimiz de bunu yapıyor, titizlik gösteriyor. Onu da memnuniyetle karşılıyoruz. Yani ihracatımızın, ithalatımızın, sanayi tesislerimizin durmaması için yoğun bir şekilde devletimizin desteği var. Hem virüsle mücadele ediyoruz, hem de ekonomiyi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Burada biz sanayicilere aktif oyuncu olarak büyük bir görev düşüyor. Bu yardımlar, kampanyalar olsun ama benim çok çok önem verdiğim şey. İstihdamın düşürülmemesi gerek. İnsanlar işine de devam etmeli, bu sanayi tesislerinin temposunu düşürsek bile, kriz sonrasına, gaza basacak şekilde bir otomobil gibi her şeyi ile hazır durumda olmalıyız. Bunları çok önemsiyorum ve inşallah ülkemiz de, dünyamız da bu beladan bir an önce kurtulur. Çok moral bozacak bir şey yok ama her türlü ihtimali de göz önüne alarak hazırlık olmamız lazım. Kahramanmaraş sanayicileri olarak belirtelim; vatandaşlarımız özellikle istihdam konusunda hiçbir endişe taşımasınlar, işimize devam ediyoruz." - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kipaş, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››KİPAŞ'tan Milli Dayanışma Kampanyasına destek - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor Ekonomi
Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor
BDDK’dan bankalara kredi tavsiyesi: Amacı dışında kullanılmasın Ekonomi
BDDK'dan bankalara kredi tavsiyesi: Amacı dışında kullanılmasın
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi Ekonomi
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Korona Diyarbakır’ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Ekonomi
Korona Diyarbakır'ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu Ekonomi
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu
Kredi çekenlerle ilgili emsal karar! Ücreti geri alabilirsiniz Ekonomi
Kredi çekenlerle ilgili emsal karar! Ücreti geri alabilirsiniz
Halkbank’ın destek paketi açıklamasının ardından esnaf bankaya koştu Ekonomi
Halkbank'ın destek paketi açıklamasının ardından esnaf bankaya koştu

Son Dakika Ekonomi Haberleri

17:48: Serbest piyasada altın fiyatları - Ekonomi 17:44: EVSİD Başkanı Burak Önder, DÜNYA'nın sorularını yanıtlıyor - Ekonomi 17:35: Semt pazarlarında korona virüs etkisi - Ekonomi 17:35: Korona virüsün arıcılığa etkisi - Ekonomi 17:34: Altın ve petrol fiyatları yatay - Ekonomi 17:12: BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti - Ekonomi 17:06: Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi - Ekonomi 16:36: Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı - Ekonomi 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler 16:20: Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi - Ekonomi 16:06: Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu - Ekonomi 20:15: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor - Haber