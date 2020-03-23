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KİPTAŞ sosyal konut ve kentsel dönüşüm ödemelerini erteledi

KİPTAŞ, sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında hak sahibi vatandaşların nisan ve mayıs aylarının taksit ve ara ödemelerini erteledi.

23.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:40
KİPTAŞ sosyal konut ve kentsel dönüşüm ödemelerini erteledi
KİPTAŞ, sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında hak sahibi vatandaşların nisan ve mayıs aylarının taksit ve ara ödemelerini erteledi.
KİPTAŞ'tan yapılan açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ödeme güçlüğü yaşayabilecek vatandaşlar için alınan tedbirler paylaşıldı.
Bu kapsamda, Silivri 3. Etap Sosyal Konut Projesi'nin nisan-mayıs ara ödemeleri, Çatalca Sosyal Konut Projesi'nin nisan-mayıs taksitleri, Zeytinburnu Kentsel Dönüşüm Projesi'nde (Locamahal) dönüşüme tabi tutulan hak sahipleri için nisan-mayıs borçlandırma taksitleri ertelendi.
Nisan ayına ait taksit ödemelerinin haziranda, mayısa ait taksit ve ara ödemelerin ise temmuzda tahsil edileceği, erteleme işlemleri nedeniyle müşterilere temerrüt faizi yansıtılmayacağı bildirildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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