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KİPTAŞ'tan ertelenen taksit ve ara ödemelere ilişkin ek düzenleme

KİPTAŞ, sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında ertelediği ara ödeme ve taksitlerin tahsilat tarihlerine ilişkin ek düzenlemeye gitti.

27.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:16
KİPTAŞ'tan ertelenen taksit ve ara ödemelere ilişkin ek düzenleme
KİPTAŞ, sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında ertelediği ara ödeme ve taksitlerin tahsilat tarihlerine ilişkin ek düzenlemeye gitti.
KİPTAŞ'ın açıklamasına göre, 22 Mart'ta açıklanan "sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında hak sahibi vatandaşların nisan ve mayıs aylarına ilişkin taksit ve ara ödemelerinin ertelenmesi" kararında düzenleme yapıldı.
Bu kapsamda Silivri 3. Etap Sosyal Konut Projesi ile Çatalca Sosyal Konut Projesi'nin nisan ve mayıs taksitleri, Zeytinburnu Kentsel Dönüşüm Projesi'nde (Locamahal) dönüşüme tabi tutulan hak sahiplerinin nisan ve mayıs borçlandırma taksitleri iki ay ötelenecek. Ötelenen taksitler hazirandan başlayarak her ay tek taksit ödenecek şekilde devam edecek.
Silivri 3. Etap Sosyal Konut projesindeki mayıs ara ödemesi ise temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında dört eşit taksitle tahsil edilecek. İşlemler nedeniyle temerrüt faizi uygulanmayacak.
Öte yandan, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, alınan karara ilişkin sosyal medya hesabından, "Ödeme güçlüğü yaşayabilecek vatandaşlarımız için bir adım daha atıyoruz. Taksitleri ikişer ay öteliyor, ara ödemeyi ise taksitlendiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››KİPTAŞ'tan ertelenen taksit ve ara ödemelere ilişkin ek düzenleme - Ekonomi

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