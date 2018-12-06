Kıpti Liderden Suudi Arabistan'da Kilise Temennisi

06 Aralık 2018 Perşembe 15:46



06 Aralık 2018 Perşembe 15:46

Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa II. Tavadros, Suudi Arabistan'da kilise inşa edilmesi temennisinde bulundu.Mısır'da yayın yapan TEN televizyonunda dün gece bir programa konuk olan Mısırlı Hristiyanların lideri Tavadros, Suudi Arabistan'da kilise yapılmasına ilişkin soruya, "Neden olmasın?" karşılığını verdi.Suudi Arabistan'ın şartlarını tam olarak bilmediğini dile getiren Tavadros, bu ülkeye komşu Arap ülkelerinde kiliselerin bulunduğunu hatırlatarak, Suudi Arabistan'da da bir kilise olmasını temenni ettiğini söyledi.Papa II. Tavadros, "Suudi Arabistan'da çok sayıda Mısırlı Hristiyan yaşıyor. Suudi Arabistan'ın bu insanlara ibadet edecek yer tahsis etmesi çok güzel olur." dedi- Suudi Arabistan'da ilk ayin geçen pazar düzenlendiMısır Kıpti Kilisesi geçen pazar günü Mısırlı Hristiyanların katılımıyla ilk kez Suudi Arabistan'da ayin düzenlemişti.Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın daveti üzerine bu ülkeye giden Kahire'nin Şobra bölgesi piskoposu Anba Markos'un yönettiği ayin, Suudi Arabistan'da yaşayan bir Mısırlı Kıpti'nin evinde gerçekleştirilmişti.