Kira Artışlarının TÜFE'ye Göre Belirlenmeye Başlamasıyla, Vatandaş Yüzde 12 Zamdan Kurtuldu

18 Ocak'ta Borçlar Kanunu'nda yapılan değişikle daha önce Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre belirlenen yıllık kira artış bedeli Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre belirlenmeye başladı. Dün açıklanan enflasyon rakamlarına göre 12 aylık ortalama TÜFE 17,93 oldu. Buna göre; bu ay kontrat yenileyecek ev sahibi en fazla yüzde 17,93 zam yapabilecek. Eğer sistem değişmemiş ve yıllık kira artışı ÜFE'ye göre belirlenseydi zam oranı yüzde 29,97 olacaktı. Yani bu değişiklikle beraber vatandaşın yüzde 12 fazla (1000 TL'de 120 TL) ödenmesinin önüne geçilmiş oldu.

EV SAHİPLERİ ZAM YAPACAKLARI AYI DİKKATE ALMALI

Haber 7'nin haberine göre, ev sahipleri yeni yasaya göre kira zammı yapmadan önce zam yapacakları ayın TÜFE oranını öğrenmeli ve yeni kira sözleşmesini buna göre hazırlamaları gerekiyor. Aksi takdirde sınırı aşmaları durumunda kiracı konuyu mahkemeye taşıyabiliyor. Eğer kiracı, kendi isteğine göre bir bedel belirleyip mal sahibine ödeme yaparsa, mal sahibinin de aradaki farkı icra dairesi kanalıyla talep etme hakkı bulunuyor.

İŞ YERLERİNDE 1 TEMMUZ 2020'DE BAŞLAYACAK

Borçlar Kanunu'nda yapılan değişiklikten şu aşamada iş yerleri faydalanamıyor. Çünkü yasanın iş yerleri için uygulanmasına 1 Temmuz 2020'den itibaren başlayacak. Dolayısıyla bu tarihten sonra iş yerleri kiraları için yenilecek kontratlarda 12 aylık ortalama TÜFE baz alınacak. Ancak şu aşamada kira sözleşmesinde yazan hüküm ya da mülk sahibinin talebi dikkate alınacak.

TORBA YASA İLE DEĞİŞMİŞTİ

Kira artışları Borçlar Kanunu'nun 344'üncü maddesine göre yapılıyor. Kanuna göre; sözleşmede farklı bir hüküm belirtilmedikçe konut kiraları 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre artırılıyordu. Bu uygulama 18 Ocak'ta çıkan torba yasa ile değişti. Bu tarihten itibaren kira artışının ÜFE yerine 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre belirlenmesi hükme bağlanmıştı.